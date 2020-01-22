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Туризм
2020-01-22T17:58+0300
https://ria.ru/20200122/1563732975.html
АТОР: в Египте открылся новый аэропорт
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РИА Новости

АТОР: в Египте открылся новый аэропорт

17:58 22.01.2020
2058
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. В Египте введен в эксплуатацию новый международный аэропорт Беренис, его цель, в том числе, стимулировать развитие туризма к югу от курорта Марса Алам, сообщает АТОР.
С вводом в строй хаба в Беренисе добраться до южных зон можно будет в два раза быстрее.
Сейчас из Хургады по трассе — почти 550 километров до поселка Шалатейн и около 700 – до поселка Халаиб. От аэропорта, находящегося в 60 километрах к северу от курорта Марса Алам: дорога до Халаиба занимает почти пять часов.
Это направление пока не очень известно массовому туристу, в основном в Шалатейн и Халаиб едут дайверы. Но в Египте видят потенциал развития этой туристической зоны как с точки зрения пляжного отдыха, экотуризма (наблюдение за птицами и дельфинами), так и экскурсий на соседние острова. Например, на остров Забаргад, где уже с 1500 года до н. э. добывались топазы и аквамарины.
По данным местных СМИ, новый аэропорт способен обслуживать до 600 пассажиров в час. Для стимулирования иностранных рейсов авиавласти страны готовы предложить перевозчикам более низкие цены за обслуживание, чем в аэропорту Хургады.
По предварительной информации, в аэропорту Беренис уже ждут чартерных рейсов из Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши.
Хургада, Египет
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ТуризмАэропортыТуризмтуристыНовости - ТуризмЕгипет
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