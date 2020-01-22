Путин оценил реализацию мер, озвученных в послании

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области

УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин на примере Липецкой области решил проверить, как реализуется его послание Федеральному Собранию.

В ходе поездки в Усманский район Липецкой области президент посетил ряд социальных объектов, в том числе детскую школу искусств Усмани. На выходе президента ждали жители города, которые возгласами стали его подзывать к себе.

Путин по традиции сразу же направился к людям. "То, что я говорил в послании, - хотели посмотреть, как у вас это организуется и делается. Делается хорошо", - сказал Путин.

Он позитивно оценил новую детскую поликлинику, которая была открыта в городе, а также детскую школу искусств. "Посмотрите, какая поликлиника детская хорошая, школа искусств, улицы прибраны", - сказал президент. Жители города, перебивая друг друга, благодарили главу государства. "Слово сдержали", - сказал один из жителей президенту.

"Я стараюсь держать слово", - сказал Путин. Пообщавшись с частью граждан, собравшихся недалеко от здания школы искусств, Путин отправился на мероприятие, которое предусмотрено программой, - на встречу с общественностью Липецкой области. Но жители Усмани не отпускали президента, и другая часть собравшихся у школы, стала криками звать президента.

Путин снова вернулся к гражданам, поблагодарил их за поддержку, за работу. "У вас есть, на что посмотреть. Мы как раз приехали, чтобы посмотреть, как у вас делается то, что хотим сделать в других регионах", - сказал он.