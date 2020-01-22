Источник: пассажиру в нижегородском аэропорту вернули миллион рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Сотрудники нижегородского аэропорта "Стригино" вернули пассажиру потерянный им миллион рублей, сообщил РИА Новости источник в аэропорту.
"Агент службы организации перевозок в среду около 10.30 обнаружила оставленную пассажиром сумку, в которой находились личные вещи и деньги в размере 1 миллиона рублей", - рассказал собеседник агентства.
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Благодаря быстрой и слаженной работе сотрудников аэропорта пассажира удалось оперативно разыскать. "Сумку с деньгами пассажиру вернули еще до его вылета", - добавил источник.