Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T13:58+0300
https://ria.ru/20200122/1563732344.html
Источник: пассажиру в нижегородском аэропорту вернули миллион рублей
https://cdn21.img.ria.ru/images/155926/75/1559267504_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_cfb147c6b0fd449fdc51e2f4317b5ca7.jpg
РИА Новости

Источник: пассажиру в нижегородском аэропорту вернули миллион рублей

13:45 22.01.2020 (обновлено: 13:58 22.01.2020)
1208
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Сотрудники нижегородского аэропорта "Стригино" вернули пассажиру потерянный им миллион рублей, сообщил РИА Новости источник в аэропорту.
"Агент службы организации перевозок в среду около 10.30 обнаружила оставленную пассажиром сумку, в которой находились личные вещи и деньги в размере 1 миллиона рублей", - рассказал собеседник агентства.
Участник соревнований в компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей мирового чемпионата по профессиональному мастерству Worldskills 2019 в Казани
26 августа 2019, 09:29
Росгвардейцы нашли и вернули иностранцу на ЧМ WorldSkills Kazan кошелек
Благодаря быстрой и слаженной работе сотрудников аэропорта пассажира удалось оперативно разыскать. "Сумку с деньгами пассажиру вернули еще до его вылета", - добавил источник.
2203001
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмНижний НовгородПроисшествия
Рекомендуем
Коридор в учреждении службы исполнения наказаний
В Уфе подросток умер в СИЗО от остановки сердца
Статуя Фемиды в суде
Жителя Вологодской области будут судить за оскорбление государства
Ведущий Александр Беляев
Телеведущий Александр Беляев рассказал о борьбе с раком легких
Съемка ударной волны в водной среде. Интервал между кадрами составляет 10 наносекунд
Создана сверхбыстрая камера для съемки невидимых объектов
Сотрудник полиции
В Белгородской области школьник поджег венки на братской могиле
Статуя Фемиды
В Башкирии оправдали школьную медсестру, обвиняемую в смерти девочки
Полицейский автомобиль
В Сочи нашли пропавшую 12 дней назад мать тройняшек из Туапсе
Медицинская сестра в больничной палате
В Петербурге пенсионер умер от травм после конфликта с подростками
Центральный музей Великой Отечественной войны
В Освенциме не приняли экспозицию музея Победы и центра "Холокост"
Инспекторы ГИБДД устроили погоню за водителем каршеринга в Санкт-Петербурге
В Петербурге мужчина на автомобиле каршеринга сбил девушку на тротуаре
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Путин на примере ЛДПР проиллюстрировал риски парламентской республики
Портрет женщины Густава Климта
Воры рассказали, что сами вернули картину Климта, найденную в стене
Молоток в зале суда
Суд на Кубани прекратил уголовное дело о якобы срубленном дереве
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
В Чебоксарах депутат организовал покушение на знакомого коммерсанта
Музыкант Миша Марвин
Артиста Black Star усыпили и обокрали во время поездки на Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
06:59Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале
06:51Первый полет дальнемагистрального Boeing-777X отложен из-за погоды
Лента новостейМолния