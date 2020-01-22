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В РПЦ оценили художественный вкус нового министра культуры
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РИА Новости

В РПЦ оценили художественный вкус нового министра культуры

13:43 22.01.2020 (обновлено: 13:58 22.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Министр культуры РФ Ольга Любимова
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новый министр культуры РФ Ольга Любимова – принципиальный и дипломатичный человек с хорошим художественным вкусом, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Президент России Владимир Путин во вторник назначил министром культуры РФ Ольгу Любимову, занимавшую ранее пост главы департамента кино Минкультуры.
Министр культуры РФ Ольга Любимова перед началом заседания правительства РФ
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Легойда отметил, что нового министра он "знает давно". "Человек она очень образованный, яркий, принципиальный, одновременно дипломатичный и жесткий, с хорошим художественным вкусом (редкость). Сил ей - работа предстоит очень непростая", - написал глава синодального отдела в своем Telegram-канале.
Он также напомнил, что отец нового министра культуры - театровед, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина, кандидат искусствоведения Борис Любимов, а "дедушка министра Любимовой - знаменитый переводчик Николай Михайлович Любимов", и "именно в его переводах мы читаем Сервантеса, Рабле, Флобера, Пруста, Бокаччо и многих других".
Ольга Любимова
21 января, 21:24
Биография Ольги Любимовой
18420210
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Формирование нового правительстваОльга ЛюбимоваНовости культурыВладимир ЛегойдаРусская православная церковьВысшее театральное училище имени ЩепкинаВладимир ПутинРоссия
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