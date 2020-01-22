В РПЦ оценили художественный вкус нового министра культуры

Легойда отметил, что нового министра он "знает давно". "Человек она очень образованный, яркий, принципиальный, одновременно дипломатичный и жесткий, с хорошим художественным вкусом (редкость). Сил ей - работа предстоит очень непростая", - написал глава синодального отдела в своем Telegram-канале.