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Путин обсудит с губернаторами ситуацию с якобы задержками пособий
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РИА Новости

Путин обсудит с губернаторами ситуацию с якобы задержками пособий

13:41 22.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Липецкой области
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин намерен обсудить с губернаторами ситуацию с якобы задержками выплат пособий семьям с детьми, нуждающимся в поддержки.
"Я, честно говоря, не знаю ни одного примера задержки перечисления денег из-за Минфина из федерального бюджета. По-моему, такого нет. У нас практически идет без задержек, во всяком случае такие социальные выплаты. Они вперед даже перечисляют деньги. Это просто сбой на региональном уровне", - сказал президент на встрече с представителями общественности.
Он отметил, что за эти вопросом надо смотреть. "Безусловно, на встречах с коллегами, с губернаторами, обязательно буду об том говорить", - уточнил президент.
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Министерство финансов РФВладимир ПутинЛипецкая областьРоссияОбщество
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