Путин обсудит с губернаторами ситуацию с якобы задержками пособий

"Я, честно говоря, не знаю ни одного примера задержки перечисления денег из-за Минфина из федерального бюджета. По-моему, такого нет. У нас практически идет без задержек, во всяком случае такие социальные выплаты. Они вперед даже перечисляют деньги. Это просто сбой на региональном уровне", - сказал президент на встрече с представителями общественности.