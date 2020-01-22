Путин обсудит с губернаторами ситуацию с якобы задержками пособий

УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин намерен обсудить с губернаторами ситуацию с якобы задержками выплат пособий семьям с детьми, нуждающимся в поддержки.
"Я, честно говоря, не знаю ни одного примера задержки перечисления денег из-за Минфина из федерального бюджета. По-моему, такого нет. У нас практически идет без задержек, во всяком случае такие социальные выплаты. Они вперед даже перечисляют деньги. Это просто сбой на региональном уровне", - сказал президент на встрече с представителями общественности.
Он отметил, что за эти вопросом надо смотреть. "Безусловно, на встречах с коллегами, с губернаторами, обязательно буду об том говорить", - уточнил президент.