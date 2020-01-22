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Президент Ливана призвал новое правительство добиться доверия
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РИА Новости

Президент Ливана призвал новое правительство добиться доверия

13:33 22.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана Мишель Аун
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Ливана Мишель Аун. Архивное фото
БЕЙРУТ, 22 янв - РИА Новости. Президент Ливана Мишель Аун после первого собрания нового правительства призвал кабинет министров страны заручиться доверием населения и найти выход из экономического кризиса, заявил генеральный секретарь кабинета министров Мохамад Макия на пресс-конференции в президентском дворце в Баабде.
Во вторник в президентском дворце в Баабде официально объявили состав нового правительства Ливана из 20 министров - технократов во главе с премьер-министром Хасаном Диябом.
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"Президент, обращаясь к правительству, сказал: ваша миссия очень тонкая, вы должны заручиться поддержкой ливанцев и работать для достижения целей, на которые надеются. Такие как связанные с жизненными потребностями или экономикой", - сказал Макия.
Ливанский лидер отметил, что новое правительство должно реализовать разработанный план по выходу из экономического кризиса или внести поправки в него при необходимости. Он подчеркнул, что новый кабинет министров сформован в крайне тяжелый период для Ливана и задача стоит не простая, поэтому необходимо "меньше слов и больше дела".
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Участники антиправительственных демонстраций на фоне объявления нового состава правительства блокировали дороги в Бейруте и ряде других городов, а также ряд важных автомагистралей. В городе Триполи на центральной площади и у здания парламента в столице прошли массовые митинги и беспорядки.
У здания парламента в Бейруте в минувшие субботу и воскресенье прошли самые массовые беспорядки и столкновения со стражами порядка. Ливанский красный крест сообщил о нескольких сотнях пострадавших.
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Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена 1 тысячей в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет и достигал 2500 фунтов за доллар, тогда как центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
В октябре на этом фоне начались антиправительственные демонстрации. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования чиновников, замешанных в коррупционных схемах. В конце октября на фоне протестов подало в отставку правительство Саада Харири, после чего почти три месяца страна проживала в правительственном вакууме до объявления нового правительства Дияба 21 января.
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