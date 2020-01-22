Президент Ливана призвал новое правительство добиться доверия

БЕЙРУТ, 22 янв - РИА Новости. Президент Ливана Президент Ливана Мишель Аун после первого собрания нового правительства призвал кабинет министров страны заручиться доверием населения и найти выход из экономического кризиса, заявил генеральный секретарь кабинета министров Мохамад Макия на пресс-конференции в президентском дворце в Баабде.

Во вторник в президентском дворце в Баабде официально объявили состав нового правительства Ливана из 20 министров - технократов во главе с премьер-министром Хасаном Диябом.

"Президент, обращаясь к правительству, сказал: ваша миссия очень тонкая, вы должны заручиться поддержкой ливанцев и работать для достижения целей, на которые надеются. Такие как связанные с жизненными потребностями или экономикой", - сказал Макия.

Ливанский лидер отметил, что новое правительство должно реализовать разработанный план по выходу из экономического кризиса или внести поправки в него при необходимости. Он подчеркнул, что новый кабинет министров сформован в крайне тяжелый период для Ливана и задача стоит не простая, поэтому необходимо "меньше слов и больше дела".

Первое рабочее собрание кабинета министров назначено на пятницу 11.00 (12.00 мск)

Участники антиправительственных демонстраций на фоне объявления нового состава правительства блокировали дороги в Бейруте и ряде других городов, а также ряд важных автомагистралей. В городе Триполи на центральной площади и у здания парламента в столице прошли массовые митинги и беспорядки.

У здания парламента в Бейруте в минувшие субботу и воскресенье прошли самые массовые беспорядки и столкновения со стражами порядка. Ливанский красный крест сообщил о нескольких сотнях пострадавших.

Экономическая и финансовая ситуация в Ливане продолжает ухудшаться. Президент страны Мишель Аун еще в начале октября заявил, что страна страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается и дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена 1 тысячей в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет и достигал 2500 фунтов за доллар, тогда как центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.