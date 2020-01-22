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2020-01-22T13:48+0300
https://ria.ru/20200122/1563730678.html
Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины
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РИА Новости

Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины

13:32 22.01.2020 (обновлено: 13:48 22.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПоездка президента РФ Владимира Путина
Поездка президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Поездка президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
УСМАНЬ (Липецская область), 22 янв - РИА Новости. Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
"Вы правы, это нужно своевременно все корректировать и смотреть на эту корзину. По мнению специалистов, структура ее нуждается в совершенствовании, потому что там, ну скажем, не помню, в каком процентном соотношении, картофель, жиры и прочее-прочее, хлебобулочные изделия большую занимают часть, а вот овощи, фрукты, особенно их маловато, и рыба и мясо в этой корзине не занимают должного места. Поэтому она, безусловно, подлежит пересмотру", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.
Тележка с продуктами в супермаркете
16 декабря 2019, 00:19
Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета
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Обсудить 22
Владимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Этак, дойдет до того что вспомнит в потребительскую корзину должны входить обязательные услуги ЖКХ Гладко стелит, а вот спать как всегда твердо будет .Лишь бы свои конституционные поправки протащить. Веры ему уже почему то нет!
22 января, 14:54
АЖАлександр Жилин
22001110
Вам бы всё безработать и деньги получать... И побольше.... И того и друго
22 января, 14:16
Марта Иванова
16100212
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