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https://ria.ru/20200122/1563730125.html
Гон предрек банкротство Nissan через два-три года, заявил его юрист
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РИА Новости

Гон предрек банкротство Nissan через два-три года, заявил его юрист

13:28 22.01.2020
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© REUTERS / Mohamed AzakirБывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон
© REUTERS / Mohamed Azakir
Бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон. Архивное фото
ТОКИО, 22 янв - РИА Новости. Бежавший из Японии бизнесмен Карлос Гон предрек банкротство автоконцерна Nissan, который он возглавлял до своего ареста в 2018 году, в течение двух-трех лет, сообщил журналистам в среду японский юрист Нобуо Гохара.
"Он говорил, что Nissan обанкротится через два-три года", - сказал Гохара, общавшийся с Гоном перед его побегом. Вместе с тем, как сказал адвокат, бизнесмен не предоставил никаких оснований для своего предсказания.
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Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что он якобы декларировал не все свои доходы. Находясь на свободе под подпиской о невыезде, 29 декабря 2019 года он бежал из Японии на частном самолете, предположительно, в ящике для музыкальной аппаратуры.
По словам Гохары, сам по себе побег Гона из Японии стал преступлением. Однако он отметил, что бизнесмена побудила к этому опасность затягивания начала суда до 2022 года, а всего судебного процесса - на 10 лет. В Японии, признал юрист, суды редко противоречат прокуратуре и Гона обвинили бы с вероятностью 99%. При этом процесс бы откладывался из отсутствия у прокуратуры достаточного количества доказательств.
"Все что должен был сделать Nissan, это проконсультироваться с юристами и советом директоров, чтобы внести корректировки в выплатах", - сказал Гохара. Гона, в частности, обвиняли в том, что он не задекларировал причитающуюся ему сумму выплат после ухода на пенсию. "В любом случае, это не может рассматриваться как преступление", - считает Гохара.
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"Главная проблема - слишком много власти у прокуратуры. Но там работают не боги, а люди, и они могут ошибаться", - сказал он. По словам Гохары, случай с Гоном "будет поворотным пунктом для того, чтобы пересмотреть систему правосудия в Японии, иначе другие страны не будут ей доверять".
После побега из Японии Гон прилетел в Ливан. В Японии нет отметок о том, что он пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана он пересек на законных основаниях. Японские следственные органы подозревают, что Гону помог сбежать бывший сотрудник спецназа США.
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Карлос ГонRenault Nissan (альянс)ЯпонияВ мире
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