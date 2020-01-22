Гон предрек банкротство Nissan через два-три года, заявил его юрист

ТОКИО, 22 янв - РИА Новости. Бежавший из Бежавший из Японии бизнесмен Карлос Гон предрек банкротство автоконцерна Nissan, который он возглавлял до своего ареста в 2018 году, в течение двух-трех лет, сообщил журналистам в среду японский юрист Нобуо Гохара.

"Он говорил, что Nissan обанкротится через два-три года", - сказал Гохара, общавшийся с Гоном перед его побегом. Вместе с тем, как сказал адвокат, бизнесмен не предоставил никаких оснований для своего предсказания.

Карлос Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что он якобы декларировал не все свои доходы. Находясь на свободе под подпиской о невыезде, 29 декабря 2019 года он бежал из Японии на частном самолете, предположительно, в ящике для музыкальной аппаратуры.

По словам Гохары, сам по себе побег Гона из Японии стал преступлением. Однако он отметил, что бизнесмена побудила к этому опасность затягивания начала суда до 2022 года, а всего судебного процесса - на 10 лет. В Японии, признал юрист, суды редко противоречат прокуратуре и Гона обвинили бы с вероятностью 99%. При этом процесс бы откладывался из отсутствия у прокуратуры достаточного количества доказательств.

"Все что должен был сделать Nissan, это проконсультироваться с юристами и советом директоров, чтобы внести корректировки в выплатах", - сказал Гохара. Гона, в частности, обвиняли в том, что он не задекларировал причитающуюся ему сумму выплат после ухода на пенсию. "В любом случае, это не может рассматриваться как преступление", - считает Гохара.

"Главная проблема - слишком много власти у прокуратуры. Но там работают не боги, а люди, и они могут ошибаться", - сказал он. По словам Гохары, случай с Гоном "будет поворотным пунктом для того, чтобы пересмотреть систему правосудия в Японии, иначе другие страны не будут ей доверять".