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Среди заболевших новым типом коронавируса в Китае нет граждан России
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РИА Новости

Среди заболевших новым типом коронавируса в Китае нет граждан России

13:27 22.01.2020
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© REUTERS / Macao SAR Health BureauТепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
© REUTERS / Macao SAR Health Bureau
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай. Архивное фото
ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Среди заболевших в Китае новым типом коронавируса граждан России нет, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ Георгий Егоров.
"По имеющейся у посольства информации, российских граждан среди заболевших нет", - сказал Егоров.
Он добавил, что посольство плотно работает с государственным комитетом по здравоохранению и центром по профилактике и контролю заболеваний Китая.
"Нам говорят, что ситуация под контролем. Все, что мы предпринимаем, - это только опубликовали на наших информационных ресурсах меры предосторожности", - сказал он.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено 440 случаев заражения.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоКитайРоссияУханьВ мире
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