Среди заболевших новым типом коронавируса в Китае нет граждан России

ПЕКИН, 22 янв – РИА Новости. Среди заболевших в Среди заболевших в Китае новым типом коронавируса граждан России нет, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ Георгий Егоров.

"По имеющейся у посольства информации, российских граждан среди заболевших нет", - сказал Егоров.

Он добавил, что посольство плотно работает с государственным комитетом по здравоохранению и центром по профилактике и контролю заболеваний Китая.

"Нам говорят, что ситуация под контролем. Все, что мы предпринимаем, - это только опубликовали на наших информационных ресурсах меры предосторожности", - сказал он.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено 440 случаев заражения.