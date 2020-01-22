Среди заболевших новым типом коронавируса в Китае нет граждан России

"По имеющейся у посольства информации, российских граждан среди заболевших нет", - сказал Егоров.
Он добавил, что посольство плотно работает с государственным комитетом по здравоохранению и центром по профилактике и контролю заболеваний Китая.
"Нам говорят, что ситуация под контролем. Все, что мы предпринимаем, - это только опубликовали на наших информационных ресурсах меры предосторожности", - сказал он.
21 января, 13:27Коронавирус человека: история открытия, виды, эпидемиология
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено 440 случаев заражения.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.