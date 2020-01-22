В Уфе подросток умер в СИЗО от остановки сердца

УФА, 22 янв - РИА Новости. Подследственный молодой человек скончался в больнице следственного изолятора в результате остановки сердца, его никто не бил, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСИН по Подследственный молодой человек скончался в больнице следственного изолятора в результате остановки сердца, его никто не бил, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСИН по Башкирии

Ранее следственные органы Башкирии сообщали, что выясняют причину смерти молодого человека в больнице управления ФСИН в Уфе. По данным источника в правоохранительных органах, подросток находился в СИЗО по делу об угоне автомобиля.

В пресс-службе УФСИН по Башкирии агентству рассказали, что подсудимый во время содержания в СИЗО-1 регулярно проходил медицинский осмотр, а 15 января в ходе осмотра было выявлено ухудшение здоровья, и он был направлен в терапевтическое отделение больницы ведомства.

"В период пребывания в стационаре проводилось необходимое лечение. Однако 17 января состояние здоровья пациента резко ухудшилось, произошла остановка сердечной деятельности и дыхания, реанимационные мероприятия врачей результатов не дали. Констатирована клиническая смерть больного", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе управления ФСИН по региону.