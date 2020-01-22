Депутат назвал главный вызов для Краснова на посту генпрокурова

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Основной задачей нового генпрокурора РФ Основной задачей нового генпрокурора РФ Игоря Краснова станет борьба с коррупцией, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству заслуженный юрист РФ Михаил Емельянов

Совфед на заседании в среду единогласно утвердил Краснова на пост генпрокурора РФ. До этого он с 2016 года занимал должность замглавы СК.

"Главный вызов для Краснова - борьба с коррупцией и соблюдение прав граждан", - заявил Емельянов РИА Новости.

По его словам, от генпрокурора ожидается более оперативная реакция на депутатские запросы, а также усиление надзора за следствием.