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Депутат назвал главный вызов для Краснова на посту генпрокурова
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РИА Новости

Депутат назвал главный вызов для Краснова на посту генпрокурова

13:20 22.01.2020 (обновлено: 13:21 22.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИгорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Основной задачей нового генпрокурора РФ Игоря Краснова станет борьба с коррупцией, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству заслуженный юрист РФ Михаил Емельянов.
Совфед на заседании в среду единогласно утвердил Краснова на пост генпрокурора РФ. До этого он с 2016 года занимал должность замглавы СК.
"Главный вызов для Краснова - борьба с коррупцией и соблюдение прав граждан", - заявил Емельянов РИА Новости.
По его словам, от генпрокурора ожидается более оперативная реакция на депутатские запросы, а также усиление надзора за следствием.
"Более всего мы ждем более тесной работы с парламентом в сфере законотворчества", - пояснил он.
Игорь Краснов
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Игорь КрасновМихаил Емельянов (политик)Следственный комитет РФГосдума РФГенеральная прокуратура РФРоссияПолитика
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