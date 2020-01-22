Глава Ингушетии прокомментировал назначение Чайки полпредом в СКФО

"Считаю, что данным кадровым решением глава государства еще раз подтвердил стратегическое значение СКФО для всей страны. Юрия Яковлевича (Чайку) знаю лично, он очень известный и авторитетный человек, имеет колоссальный опыт управленческой и руководящей деятельности. По моему мнению, новому полпреду не понадобится много времени, чтобы войти в курс дел субъектов Северного Кавказа. Он продолжит курс на укрепление стабильности региона в целом, как политической, так и экономической, и курс на решение сложных социальных проблем", - приводит слова Калиматова его пресс-служба.