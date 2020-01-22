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Глава Ингушетии прокомментировал назначение Чайки полпредом в СКФО
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РИА Новости

Глава Ингушетии прокомментировал назначение Чайки полпредом в СКФО

13:19 22.01.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Ингушетия / Перейти в фотобанкМахмуд-Али Калиматов
Махмуд-Али Калиматов
© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Ингушетия
Перейти в фотобанк
Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 22 янв – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов считает, что новому полномочному представителю президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрию Чайке не понадобится много времени для того, чтобы войти в курс дел, и он продолжит работу по укреплению стабильности в регионе.
В среду президент России Владимир Путин назначил Юрия Чайку полпредом президента в СКФО. Ранее Кремль объявил, что Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на должность генпрокурора, а Чайка переходит на другую работу, он займет пост полпреда в СКФО. Бывший полпред президента в СКФО Александр Матовников назначен заместителем главкома Сухопутных войск.
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"Считаю, что данным кадровым решением глава государства еще раз подтвердил стратегическое значение СКФО для всей страны. Юрия Яковлевича (Чайку) знаю лично, он очень известный и авторитетный человек, имеет колоссальный опыт управленческой и руководящей деятельности. По моему мнению, новому полпреду не понадобится много времени, чтобы войти в курс дел субъектов Северного Кавказа. Он продолжит курс на укрепление стабильности региона в целом, как политической, так и экономической, и курс на решение сложных социальных проблем", - приводит слова Калиматова его пресс-служба.
Он также выразил надежду, что вместе с новым полпредом "к нам придет закон и порядок". "Уверен, что новый полпред принесет пользу нашей республике - будут успешно решены задачи социально-экономического развития Ингушетии. Кроме того, мои надежды связаны с тем, что полпред поможет в решении проблем, связанных с безработицей и восстановлением экономики. А также будет способствовать консолидации общества на Северном Кавказе", - добавил глава республики.
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Махмуд-Али КалиматовАлександр МатовниковИгорь КрасновВладимир ПутинЮрий ЧайкаИнгушетияСеверо-Кавказский ФОРоссияПолитика
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