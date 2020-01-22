Путин рассказал о сроках разработки нормативных актов по маткапиталу

"Правительство должно разработать соответствующую нормативную базу, ну, в течение нескольких месяцев. Вот Татьяна Алексеевна обещает уже в марте это сделать. Некоторые вещи должны быть сделаны к июлю, но, как я уже говорил, выплаты пойдут с первого января. То есть, будут начисляться с первого января", - сказал президент на встрече с представителями общественности.