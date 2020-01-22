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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-22T13:47+0300
https://ria.ru/20200122/1563729174.html
Путин рассказал о сроках разработки нормативных актов по маткапиталу
https://cdn23.img.ria.ru/images/156372/80/1563728016_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_15a2653065a4d12cbf25ef00797b2b58.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о сроках разработки нормативных актов по маткапиталу

13:17 22.01.2020 (обновлено: 13:47 22.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время осмотра объектов инфраструктуры в городе Усмань
Владимир Путин во время осмотра объектов инфраструктуры в городе Усмань
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин во время осмотра объектов инфраструктуры в городе Усмань
УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нормативные акты по материнскому капиталу, в том числе на первенца, должны быть разработаны за несколько месяцев, вице-премьер РФ Татьяна Голикова обещает к марту.
"Правительство должно разработать соответствующую нормативную базу, ну, в течение нескольких месяцев. Вот Татьяна Алексеевна обещает уже в марте это сделать. Некоторые вещи должны быть сделаны к июлю, но, как я уже говорил, выплаты пойдут с первого января. То есть, будут начисляться с первого января", - сказал президент на встрече с представителями общественности.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
15 января, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
1430012
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