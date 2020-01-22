Биография Екатерины Сакелларопулу

В 1978 году окончила юридический факультет Афинского университета. С 1989 по 1990 год посещала аспирантуру по конституционному и административному праву в университете Сорбонны.

В 1982 году была назначена докладчиком высшего административного суда Греции – Государственного совета, в 1988 году была повышена в должности. В 2000 году стала советником, в 2015 году – вице-президентом Государственного совета. В октябре 2018 года заняла пост председателя Государственного совета.

Сакелларопулу была председателем Ассоциации судейских работников Госсовета (1993-1995 и 2000-2001 годы), генеральным секретарем (1985-1986 годы) и вице-президентом ассоциации (2006–2008 годы).

Была членом центральной законодательной комиссии (1993-1995).

Преподавала экологическое право в Национальной школе судей (2005-2014).

22 января 2020 года Екатерина Сакелларопулу была избрана президентом Греции.

Екатерина Сакелларопулу – автор множества научных публикаций по конституционному и экологическому праву, а также книги "Экономический кризис и охрана окружающей среды в юриспруденции Государственного совета".