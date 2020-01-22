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Биография Екатерины Сакелларопулу
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РИА Новости

Биография Екатерины Сакелларопулу

13:13 22.01.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительстваЕкатерина Сакелларопулу
Екатерина Сакелларопулу
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства
Екатерина Сакелларопулу родилась в Салониках в 1956 году.
В 1978 году окончила юридический факультет Афинского университета. С 1989 по 1990 год посещала аспирантуру по конституционному и административному праву в университете Сорбонны.
В 1982 году была назначена докладчиком высшего административного суда Греции – Государственного совета, в 1988 году была повышена в должности. В 2000 году стала советником, в 2015 году – вице-президентом Государственного совета. В октябре 2018 года заняла пост председателя Государственного совета.
Сакелларопулу была председателем Ассоциации судейских работников Госсовета (1993-1995 и 2000-2001 годы), генеральным секретарем (1985-1986 годы) и вице-президентом ассоциации (2006–2008 годы).
Была членом центральной законодательной комиссии (1993-1995).
Преподавала экологическое право в Национальной школе судей (2005-2014).
В 2015-2019 годах была президентом научного объединения "Греческое общество экологического права".
22 января 2020 года Екатерина Сакелларопулу была избрана президентом Греции.
Она стала первой женщиной – президентом греческого государства.
Екатерина Сакелларопулу – автор множества научных публикаций по конституционному и экологическому праву, а также книги "Экономический кризис и охрана окружающей среды в юриспруденции Государственного совета".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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