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Президентом Греции впервые избрали женщину
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РИА Новости

Президентом Греции впервые избрали женщину

12:11 22.01.2020 (обновлено: 15:45 22.01.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительстваПредседатель Госсовета Греции Екатерина Сакелларопулу
Председатель Госсовета Греции Екатерина Сакелларопулу
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства
АФИНЫ, 22 янв — РИА Новости. Президентом Греции стала Екатерина Сакелларопулу, председатель высшего административного суда — Государственного совета.
Таким образом, греческое государство впервые возглавила женщина.
За Сакелларопулу проголосовал 261 депутат, 33 воздержались. Для избрания достаточно было 200 голосов.
После голосования премьер-министр Кириакос Мицотакис отправится к действующему президенту Прокопису Павлопулосу и доложит ему результаты выборов.
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По конституции президента Греции выбирает на пять лет парламент по представлению премьер-министра. Кандидата могут предложить и фракции. Обсуждения кандидатур регламент не предусматривает. Полномочия президента Греции ограничены в основном представительскими функциями, основная власть принадлежит премьер-министру.
Срок полномочий Павлопулоса истекает 13 марта.

Процедура избрания

На пост президента Сакелларопулу предложил премьер-министр Кириакос Мицотакис. Ее кандидатуру поддержали правящая партия "Новая демократия" и оппозиционные СИРИЗА и КИНАЛ (бывшее движение ПАСОК), а фракции Коммунистической партии, партий МЕРА25 и "Греческое движение" делать этого не стали.
Согласно процедуре можно голосовать за, воздержаться или вообще не присутствовать на заседании. Голосование против при избрании президента не предусмотрено законом.
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Ранее конституция допускала роспуск парламента, если в трех турах кандидат не наберет квалифицированного большинства голосов, но недавно эти положения исключили.
Теперь, согласно конституции, возможны пять туров голосования. Для избрания в первом или втором туре кандидат должен набрать не менее 200 голосов в 300-местном парламенте, в третьем — не менее 180. Если это не удается, то в четвертом туре президент может быть избран большинством в 151 голос, а в пятом — простым большинством голосов.

Биография Сакелларопулу

Екатерина Сакелларопулу родилась в Салониках в 1956 году. Окончила юридический факультет Афинского университета, училась в аспирантуре по конституционному и административному праву в университете Сорбонны.
В 1982-м была назначена докладчиком высшего административного суда Греции — Государственного совета. Была председателем Ассоциации судейских работников Госсовета, ее генеральным секретарем и вице-президентом.
В 2000 году стала советником, в 2015-м — заместителем председателя Госсовета, а в октябре 2018-го заняла пост его главы.
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Сакелларопулу называют специалистом по экологическим проблемам. Она была докладчиком по многим важным вопросам, таким как строительство гидроэлектростанций на реке Ахелоос.
Между тем деятельность Сакелларопулу неоднократно критиковали. Так, она голосовала против всех правительственных проектов в Западной Греции, поддерживая требования экологических организаций, и в то же время — за выделение больших территорий под свалку на востоке столичного региона Аттика, недалеко от города Марафон. Кроме того, она отказалась отменить выделение земли канадской золотодобывающей компании на полуострове Халкидики.
Сакелларопулу также предлагала признать невиновным Йоргоса Папаконстантину, занимавшего пост министра финансов в 2009-2011 годах. Его приговорили к тюремному сроку за то, что он удалил имена трех родственников из так называемого списка Лагард. В этом списке, который в 2010 году передала властям Греции тогдашний министр финансов Франции Кристин Лагард, значились имена более двух тысяч богатых греческих вкладчиков швейцарского отделения банка HSBC. Скандал вокруг списка стал одним из крупнейших в Греции за последние годы.
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Сакелларопулу поддерживала и другие скандальные инициативы. Например, она выступила за отмену 13-й и 14-й зарплат служащих (хотя это вызвало массовые протесты), а также поддержала Преспанское соглашение, по которому бывшая югославская республика Македония стала именоваться Северная Македония (против этого соглашения выступили большинство греков).
Помимо этого, Сакелларопулу обвиняли в многочисленных нарушениях закона и прав человека в деле россиянина Александра Винника, которое она вела в Госсовете.
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Екатерина СакелларопулуГрецияВ мире
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