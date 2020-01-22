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Белорусский политолог оценил возможное ограничение на въезд в США
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РИА Новости

Белорусский политолог оценил возможное ограничение на въезд в США

13:12 22.01.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
МИНСК, 22 янв – РИА Новости. Возможное введение США ограничений на въезд не коснется большинства граждан Белоруссии, они могут затронуть некоторых представителей власти, которых Вашингтон считает ответственными за нарушение прав человека в республике, заявил РИА Новости в среду белорусский политолог Алексей Дзермант.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация США планирует внести семь стран, включая Белоруссию и Киргизию, в список стран, для граждан которых ограничат въезд в Соединенные Штаты. Отмечается, тем не менее, что этот список пока не утвержден. При этом в МИД Белоруссии РИА Новости заявили, что Минск не получал официальной информации о возможности введения США ограничений на въезд белорусов.
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"Дело в том, что западные бюрократические структуры очень инерционны, и если однажды ты попадаешь в какой-то санкционный список, очень долго можешь там пребывать. И, соответственно, даже несмотря на то, что сейчас отношения могут улучшаться, для того, чтобы этот список изменить или быть из него исключенным, надо пройти сложные бюрократические процедуры… Беларусь долгое время находилась в жестком санкционном списке США. Думаю, что, если подобные ограничения на въезд и будут приняты, они будут касаться, скорее всего, каких-то должностных лиц, относящихся к белорусским властям…, к тем, кого они считают ответственными за нарушение прав человека. Я не думаю, что это должно коснуться большинства белорусских граждан", - сказал Дзермант.
По его мнению, "еще вопрос, действительно ли Беларусь под эти ограничения попадет", поскольку американская сторона вполне может этот список пересмотреть и кого-то из него исключить.
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"Это их внутренний бюрократический процесс, который может быть для Беларуси неприятен тем, что какие-то представители страны в него в итоге все же попадут. Но, исходя из нынешней политической конъюнктуры, я не исключаю, что Беларусь могут из этого списка убрать и ничего в реальности не будет", - заметил эксперт.
Он также призвал не делать скоропалительных выводов и подождать окончательного решения американской стороны. "Санкции и ограничения (в отношении Белоруссии – ред.) - это наследие еще предыдущей эпохи, и многие чиновники в США могут быть просто не в курсе, что у Минска и Вашингтона сейчас другой мотив в отношениях. Конечно, если ограничения на въезд все же будут введены, это не улучшит отношения двух стран. Давайте подождем конечного решения", - добавил Дзермант.
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В последнее время Минск посетили ряд высокопоставленных чиновников из США, стороны высказали намерение развивать отношения. Предполагается, что в скором времени с визитом в республике будет находиться госсекретарь США Майк Помпео. Ранее по итогам визита в Белоруссию заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла и его встреч с президентом республики Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем было объявлено о подготовке Вашингтона и Минска к взаимному возвращению послов.
В 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". Позднее стороны взаимно сократили штаты посольств, миссии в обеих странах возглавляют временные поверенные в делах. Однако с 2015 года Вашингтон частично приостановил санкции в отношении ряда компаний из Белоруссии, впоследствии продлевая это решение. В 2019 году в МИД Белоруссии сообщали, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране. Ограничения действовали с 2008 года.
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Майк ПомпеоВладимир МакеевАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииБелоруссияСШАВ мире
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