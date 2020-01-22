Путин призвал не растягивать время при реализации послания

"Я исходил из того, что на организацию всей этой работы нужно определённое время. Но я с вами полностью согласен: нельзя его бесконечно растягивать, оно не должно быть резиновым", - сказал Путин в среду на встрече с представителями общественности Липецкой области, говоря о процессе финансирования и реализации изложенных в послании мер.