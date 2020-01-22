Индия отправит в космос "божественного" робота-женщину

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 янв – РИА Новости. Индийская организация космических исследований представила в среду робота-гуманоида, который отправится в беспилотный космический полет, сообщает газета Индийская организация космических исследований представила в среду робота-гуманоида, который отправится в беспилотный космический полет, сообщает газета Times of India.

Робот с женским лицом и длинными волосами будет носить имя Виом Митра (от слов viom и mitra, которые можно перевести как "космос" и "друг", "божество"), способен выполнять различные задачи и говорит на двух языках – английском и хинди. Планируется, что запуск корабля с роботом состоится ближе к концу года.

"Она попытается симулировать человека и отправит нам отчет. Мы делаем это в порядке эксперимента", - сообщил индийский ученый Сам Дайал.

Ранее посол России в Индии Николай Кудашев сообщил, что при отправке робота в космос Индия использует российский опыт с роботом "Федором"

"Федор" отправился на околоземную орбиту 22 августа 2019 года на корабле "Союз МС-14". Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робот вернулся на Землю 7 сентября. Во время полета он выполнил ряд заданий под управлением космонавта.