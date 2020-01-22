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Индия отправит в космос "божественного" робота-женщину
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РИА Новости

Индия отправит в космос "божественного" робота-женщину

13:02 22.01.2020
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© AFP 2019 / Arun SankarЗапуск ракеты в Индии
Запуск ракеты в Индии
© AFP 2019 / Arun Sankar
Запуск ракеты в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 янв – РИА Новости. Индийская организация космических исследований представила в среду робота-гуманоида, который отправится в беспилотный космический полет, сообщает газета Times of India.
Робот с женским лицом и длинными волосами будет носить имя Виом Митра (от слов viom и mitra, которые можно перевести как "космос" и "друг", "божество"), способен выполнять различные задачи и говорит на двух языках – английском и хинди. Планируется, что запуск корабля с роботом состоится ближе к концу года.
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"Она попытается симулировать человека и отправит нам отчет. Мы делаем это в порядке эксперимента", - сообщил индийский ученый Сам Дайал.
Ранее посол России в Индии Николай Кудашев сообщил, что при отправке робота в космос Индия использует российский опыт с роботом "Федором".
"Федор" отправился на околоземную орбиту 22 августа 2019 года на корабле "Союз МС-14". Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робот вернулся на Землю 7 сентября. Во время полета он выполнил ряд заданий под управлением космонавта.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил в августе 2018 года, что страна самостоятельно отправит национальный экипаж на орбиту до 2022 года. В декабре того же года кабмин одобрил финансирование программы, получившей название "Гаганьян". Полет планируется на декабрь 2021 года. Сообщалось, что в полет отправятся три человека - двое мужчин и женщина.
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