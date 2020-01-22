Премьер Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о структуре аппарата правительства, главой которого накануне назначили Дмитрия Григоренко.
Максимальный штат ведомства установили на уровне 1545 сотрудников.
Теперь у главы аппарата может быть одиннадцать заместителей, в том числе, один первый зам. Эту должность получил Валерий Сидоренко, ранее работавший заместителем руководителя аппарата. Ольга Кривонос и Алексей Уваров сохранили должности заместителей.
Также посты заместителей получили Эльмир Тагиров, экс-глава Департамента международного сотрудничества правительства, Илья Трунин, ранее работавший замминистра финансов и экс-глава Комитета по информационной политике Госдумы Леонид Левин.
Ряд заместителей руководителя аппарата правительства пришли из Федеральной налоговой службы, которую ранее возглавлял Мишустин: экс-замглавы ФНС Светлана Андрющенко, экс-начальник управления интерактивных сервисов ФНС Ольга Чепурина и экс-глава управления ФНС Игорь Шевченко.
Директором Департамента обеспечения регуляторной политики аппарата назначили экс-главу правового управления ФНС Евгению Боженову.
Руководить протоколом нового премьер-министра также будет бывшая сотрудница ФНС Наталья Савина.
Первый замглавы Департамента градостроительной политики Москвы Максим Степанов в аппарате правительства возглавил Департамент регионального развития и инфраструктуры.
Кроме того, бывший замминистра культуры Павел Степанов стал директором Департамента сопровождения законопроектной деятельности правительства.
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Александр Валяев остался директором Департамента протокольного обеспечения правительства, Сергей Вельмяйкин продолжит руководить Департаментом здравоохранения и социального развития, а Марина Волкова — департаментом референтуры главы правительства.
Ряд заместителей директоров департаментов стали их главами — Александр Вишняков в Департаменте кадров, Евгений Комар в Департаменте информационных технологий, Виктор Кузнецов — в Департаменте развития международного сотрудничества.
На своих должностях остались: руководители секретариата премьера Андрей Кротов и секретариата главы аппарата правительства Николай Решетников, главы Департамента промышленности Кирилл Лысогорский, Департамента формирования гособорзаказа Борис Наконечный, Департамента правового обеспечения Константин Панферов, Департамента делопроизводства Андрей Ряховский.
Также посты сохранили директор Департамента организационно-технического обеспечения деятельности правительства Игорь Смирнов, директор Департамента экономического развития и финансов Василий Толоко, директор Департамента оборонной промышленности Николай Архипов.
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