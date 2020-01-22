Премьер Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства

Максимальный штат ведомства установили на уровне 1545 сотрудников.

Теперь у главы аппарата может быть одиннадцать заместителей, в том числе, один первый зам. Эту должность получил Валерий Сидоренко, ранее работавший заместителем руководителя аппарата. Ольга Кривонос и Алексей Уваров сохранили должности заместителей.

Также посты заместителей получили Эльмир Тагиров, экс-глава Департамента международного сотрудничества правительства, Илья Трунин, ранее работавший замминистра финансов и экс-глава Комитета по информационной политике Госдумы Леонид Левин.

Ряд заместителей руководителя аппарата правительства пришли из Федеральной налоговой службы, которую ранее возглавлял Мишустин: экс-замглавы ФНС Светлана Андрющенко, экс-начальник управления интерактивных сервисов ФНС Ольга Чепурина и экс-глава управления ФНС Игорь Шевченко.

Директором Департамента обеспечения регуляторной политики аппарата назначили экс-главу правового управления ФНС Евгению Боженову.

Руководить протоколом нового премьер-министра также будет бывшая сотрудница ФНС Наталья Савина.

Первый замглавы Департамента градостроительной политики Москвы Максим Степанов в аппарате правительства возглавил Департамент регионального развития и инфраструктуры.

Кроме того, бывший замминистра культуры Павел Степанов стал директором Департамента сопровождения законопроектной деятельности правительства.

Александр Валяев остался директором Департамента протокольного обеспечения правительства, Сергей Вельмяйкин продолжит руководить Департаментом здравоохранения и социального развития, а Марина Волкова — департаментом референтуры главы правительства.

Ряд заместителей директоров департаментов стали их главами — Александр Вишняков в Департаменте кадров, Евгений Комар в Департаменте информационных технологий, Виктор Кузнецов — в Департаменте развития международного сотрудничества.

На своих должностях остались: руководители секретариата премьера Андрей Кротов и секретариата главы аппарата правительства Николай Решетников, главы Департамента промышленности Кирилл Лысогорский, Департамента формирования гособорзаказа Борис Наконечный, Департамента правового обеспечения Константин Панферов, Департамента делопроизводства Андрей Ряховский.