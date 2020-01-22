Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-22T12:57+0300
https://ria.ru/20200122/1563727304.html
Премьер Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства
https://cdn21.img.ria.ru/images/155927/85/1559278518_28:0:3322:1853_1036x0_80_0_0_5c08ed3ce442f8b0ed8b31497be0d4d2.jpg
РИА Новости

Премьер Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства

12:57 22.01.2020
86500
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Здание Дома правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о структуре аппарата правительства, главой которого накануне назначили Дмитрия Григоренко.
Максимальный штат ведомства установили на уровне 1545 сотрудников.
Теперь у главы аппарата может быть одиннадцать заместителей, в том числе, один первый зам. Эту должность получил Валерий Сидоренко, ранее работавший заместителем руководителя аппарата. Ольга Кривонос и Алексей Уваров сохранили должности заместителей.
Также посты заместителей получили Эльмир Тагиров, экс-глава Департамента международного сотрудничества правительства, Илья Трунин, ранее работавший замминистра финансов и экс-глава Комитета по информационной политике Госдумы Леонид Левин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и члены кабинета министров РФ перед началом заседания
21 января, 20:06Формирование нового правительства
Объявлен состав нового правительства
Ряд заместителей руководителя аппарата правительства пришли из Федеральной налоговой службы, которую ранее возглавлял Мишустин: экс-замглавы ФНС Светлана Андрющенко, экс-начальник управления интерактивных сервисов ФНС Ольга Чепурина и экс-глава управления ФНС Игорь Шевченко.
Директором Департамента обеспечения регуляторной политики аппарата назначили экс-главу правового управления ФНС Евгению Боженову.
Руководить протоколом нового премьер-министра также будет бывшая сотрудница ФНС Наталья Савина.
Первый замглавы Департамента градостроительной политики Москвы Максим Степанов в аппарате правительства возглавил Департамент регионального развития и инфраструктуры.
Кроме того, бывший замминистра культуры Павел Степанов стал директором Департамента сопровождения законопроектной деятельности правительства.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства
21 января, 22:33
Кто остался, кто пришел. Новые лица правительства России
Александр Валяев остался директором Департамента протокольного обеспечения правительства, Сергей Вельмяйкин продолжит руководить Департаментом здравоохранения и социального развития, а Марина Волкова — департаментом референтуры главы правительства.
Ряд заместителей директоров департаментов стали их главами — Александр Вишняков в Департаменте кадров, Евгений Комар в Департаменте информационных технологий, Виктор Кузнецов — в Департаменте развития международного сотрудничества.
На своих должностях остались: руководители секретариата премьера Андрей Кротов и секретариата главы аппарата правительства Николай Решетников, главы Департамента промышленности Кирилл Лысогорский, Департамента формирования гособорзаказа Борис Наконечный, Департамента правового обеспечения Константин Панферов, Департамента делопроизводства Андрей Ряховский.
Также посты сохранили директор Департамента организационно-технического обеспечения деятельности правительства Игорь Смирнов, директор Департамента экономического развития и финансов Василий Толоко, директор Департамента оборонной промышленности Николай Архипов.
Новое правительство России
21 января, 22:24
Новое правительство России
16604842
Обсудить 2
Формирование нового правительстваФНСЛеонид ЛевинИлья ТрунинМихаил МишустинАппарат Правительства РФПравительство РФПолитика
Рекомендуем
Михаил Мурашко
Биография Михаила Мурашко
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
Число пострадавших военных США при ударе Ирана может превышать 11
Михаил Мурашко
Рошаль прокомментировал назначение Мурашко главой Минздрава
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Российский кардиолог, академик РАН, заведующий кафедрой Госпитальной терапии № 1 лечебного факультета Московской медицинской академии (ММА) имени И. М. Сеченова, профессор Юрий Беленков в день своего юбилея в Университетской клинической больнице №1
Врач назвал признаки возможной смерти из-за отрыва тромба
Денис Майборода
Суд арестовал главу красноярского отделения Пенсионного фонда
Касса в супермаркете
В Одессе продавщица обматерила покупателя из-за украинского языка
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства
Кто остался, кто пришел. Новые лица правительства России
Священники покорили жюри французского Голоса песней на русском
Русские священники выбыли из французского шоу "Голос", покорив судей
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ
Путин определил структуру и состав нового правительства
Новое правительство России
Новое правительство России
Поездка президента РФ Владимира Путина
Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины
Скриншот видео Александра Долгополова
Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
06:59Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале
06:51Первый полет дальнемагистрального Boeing-777X отложен из-за погоды
06:44В сети раскритиковали 15-летнюю Милли Бобби Браун за "взрослый наряд"
Лента новостейМолния