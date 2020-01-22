Молдавия не намерена оплачивать долг Приднестровья за газ

КИШИНЕВ, 22 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинев не будет платить за долги приднестровцев за газ, насчитывающие 6 миллиардов долларов, и с этим должно разбираться руководство Тирасполя.
"Долги предприятия "Молдовагаз" сформированы в большей степени из-за Приднестровья, потребители с правого берега Днестра платят за газ, у нас нет задолженностей по текущему потреблению. Есть относительно небольшие долги за прежние годы, историческая задолженность, с которой нужно разбираться, но 6 миллиардов долларов долга Приднестровья за газ Молдавия платить не будет", - сказал Додон, отвечая на вопрос журналистов по поводу долгов предприятия.
При этом он отметил, что долги "Молдовагаза" по отношению к "Газпрому" - это частные отношения между компаниями.
Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.
11 ноября 2019, 16:08"Газпром" и "Молдовагаз" договорились продлить контракты на три года