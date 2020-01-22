Молдавия не намерена оплачивать долг Приднестровья за газ

"Долги предприятия "Молдовагаз" сформированы в большей степени из-за Приднестровья, потребители с правого берега Днестра платят за газ, у нас нет задолженностей по текущему потреблению. Есть относительно небольшие долги за прежние годы, историческая задолженность, с которой нужно разбираться, но 6 миллиардов долларов долга Приднестровья за газ Молдавия платить не будет", - сказал Додон, отвечая на вопрос журналистов по поводу долгов предприятия.