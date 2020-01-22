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Культура
2020-01-22T15:39+0300
https://ria.ru/20200122/1563725009.html
Фанаты увидели намеки на будущее Таноса в "Войне бесконечности"
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РИА Новости

Фанаты увидели намеки на будущее Таноса в "Войне бесконечности"

15:39 22.01.2020
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© Marvel Studios (2018)Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности"
Кадр из фильма Мстители: Война бесконечности
© Marvel Studios (2018)
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Фанаты Marvel обратили внимание на похожие сцены в фильмах "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал" и пришли к выводу, что будущее Таноса было предсказано в предыдущей ленте франшизы, сообщает Independent.
Так, один из пользователей сайта Reddit заметил сходство самого первого эпизода "Войны бесконечности" с участием суперзлодея и последних кадров "Финала".
В фильме 2018 года Танос говорит Тору и Локи: "Я знаю, каково проигрывать, понимая, что ты все делаешь правильно, и при этом все равно терпеть поражение. Это очень страшно, когда ты превращаешься в ничто".
Так, он в точности пересказывает то, что произойдет с ним в "Мстителях: Финал". В блокбастере 2019 года его побеждает Железный человек (Роберт Дауни – младший), который щелкает пальцами, надев перчатку бесконечности. В результате Танос и его армия превращаются в пыль.
Кадр из фильма Мстители: Финал
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