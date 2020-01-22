Фанаты увидели намеки на будущее Таноса в "Войне бесконечности"

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Фанаты Marvel обратили внимание на похожие сцены в фильмах "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал" и пришли к выводу, что будущее Таноса было предсказано в предыдущей ленте франшизы, . Фанаты Marvel обратили внимание на похожие сцены в фильмах "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал" и пришли к выводу, что будущее Таноса было предсказано в предыдущей ленте франшизы, сообщает Independent.

Так, один из пользователей сайта Reddit заметил сходство самого первого эпизода "Войны бесконечности" с участием суперзлодея и последних кадров "Финала".

В фильме 2018 года Танос говорит Тору и Локи: "Я знаю, каково проигрывать, понимая, что ты все делаешь правильно, и при этом все равно терпеть поражение. Это очень страшно, когда ты превращаешься в ничто".