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2020-01-22T12:42+0300
https://ria.ru/20200122/1563724976.html
Клишас: поправки к Конституции обеспечат социальные права граждан
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РИА Новости

Клишас: поправки к Конституции обеспечат социальные права граждан

12:42 22.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Предлагаемые изменения в Конституцию РФ позволят защитить социальные права граждан, не допуская "заморозки" обязанностей государства, заявил журналистам в среду глава конституционного комитета Совфеда, сопредседатель рабочей группы по внесению поправки в конституцию Андрей Клишас.
В понедельник в Госдуму внесен проект закона о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти". Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
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"Гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, индексации социальных выплат, а также регулярной индексации размера пенсий в установленном федеральным законом порядке закрепляются на конституционном уровне в целях усиления социальной защищенности граждан", - сказал сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Основной закон страны.
Клишас отметил, что конституционной, а значит неизменной основой формирования системы пенсионного обеспечения граждан станут принципы всеобщности, справедливости и солидарности поколений. Это позволит поддерживать её эффективное функционирование. "Внесение поправок, предложенных президентом РФ, повысит уровень социальной защищенности граждан, позволит создать условия для достойного финансового обеспечения нуждающихся", – сказал парламентарий.
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Он подчеркнул, что законом не могут отменяться или умаляться конституционные права и гарантии граждан. "Поэтому закрепление в Конституции РФ социальных обязательств государства не допускает возможность их заморозки законом, – сказал Клишас. При этом "размышления о "декоративности" предлагаемых мер являются спекулятивными. Формулировка поправок прямо указывает на регулярность индексации размера пенсий", - отметил сенатор.
"Я думаю, что за короткое время мы увидим реальные изменения ситуации по борьбе с бедностью и повышению уровня благосостояния нуждающихся граждан. Конституционные гарантии социальной защищенности граждан станут действенной предпосылкой для решения названных задач", – заключил Клишас.
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