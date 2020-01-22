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Клишас проведет встречу со специалистами по конституционному праву
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РИА Новости

Клишас проведет встречу со специалистами по конституционному праву

12:38 22.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Сопредседатели рабочей группы по внесению поправки в конституцию Андрей Клишас и Талия Хабриева в понедельник проведут встречу с профессорами и специалистами по конституционному праву для обсуждения изменений.
"Мы договорились с нашим сопредседателем, академиком Хабриевой, что в понедельник ближайший мы с ней проведём в институте круглый стол, всех участников рабочей группы пригласим... разговор чисто о юридической материи, процедурных моментах, связанных с изменением в конституции, но в основном приглашаем наших коллег-профессоров, специалистов по конституционному праву, чтобы проговорить ряд аспектов", - сказал журналистам Клишас.
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