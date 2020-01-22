Клишас проведет встречу со специалистами по конституционному праву

"Мы договорились с нашим сопредседателем, академиком Хабриевой, что в понедельник ближайший мы с ней проведём в институте круглый стол, всех участников рабочей группы пригласим... разговор чисто о юридической материи, процедурных моментах, связанных с изменением в конституции, но в основном приглашаем наших коллег-профессоров, специалистов по конституционному праву, чтобы проговорить ряд аспектов", - сказал журналистам Клишас.