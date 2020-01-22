Володин пожелал Левину успехов на новой работе

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду пожелал Леониду Левину, назначенному на должность замруководителя аппарата правительства, успехов на новой работе.
"Коллеги, давайте, во-первых, поздравим Леонида Леонидовича, с другой стороны пожелаем ему успехов на новой работе", - сказал Володин, отметив, что среда - последний день работы Левина в качестве депутата.
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Володин отметил, что Левин на протяжении более 8 лет работал в Государственной думе, а в нынешнем созыве возглавлял комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. Этой же тематикой он продолжит заниматься и на новой должности.
В ответ Левин поблагодарил депутатов за сотрудничество. "Хочу заверить, что и в новой должности буду делать все от меня зависящее, чтобы максимально эффективно отдавать все свои силы работе", - сказал он.
"Леонид Леонидович, мы рассчитываем на вас, надеемся, что с вашим участием аппарат правительства будет еще более эффективен и вы свое профессиональное плечо подставите председателю правительства", - ответил Володин.