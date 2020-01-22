Володин пожелал Левину успехов на новой работе

"Коллеги, давайте, во-первых, поздравим Леонида Леонидовича, с другой стороны пожелаем ему успехов на новой работе", - сказал Володин, отметив, что среда - последний день работы Левина в качестве депутата.

Володин отметил, что Левин на протяжении более 8 лет работал в Государственной думе, а в нынешнем созыве возглавлял комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. Этой же тематикой он продолжит заниматься и на новой должности.