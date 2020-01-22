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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-22T14:19+0300
https://ria.ru/20200122/1563714097.html
Мишустин назначил заместителей руководителя аппарата правительства
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РИА Новости

Мишустин назначил заместителей руководителя аппарата правительства

11:05 22.01.2020 (обновлено: 14:19 22.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителей руководителя аппарата правительства, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина РФ.
Согласно распоряжению, заместителями руководителя аппарата правительства РФ назначены Светлана Андрющенко, Ольга Кривонос, Леонид Левин, Эльмир Тагиров, Илья Трунин, Уваров Алексей, Чепурина Ольга и Шевченко Игорь.
У руководителя аппарата правительства будут 11 заместителей, в том числе один первый заместитель, глава протокола - заместитель руководителя и глава аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.
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Формирование нового правительстваИгорь Шевченко (политик)Ольга ЧепуринаАлексей Уваров (политик)Эльмир ТагировОльга КривоносСветлана АндрющенкоЛеонид ЛевинИлья ТрунинМихаил МишустинПравительство РФРоссияПолитика
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