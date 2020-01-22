МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителей руководителя аппарата правительства, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина РФ.
Согласно распоряжению, заместителями руководителя аппарата правительства РФ назначены Светлана Андрющенко, Ольга Кривонос, Леонид Левин, Эльмир Тагиров, Илья Трунин, Уваров Алексей, Чепурина Ольга и Шевченко Игорь.
У руководителя аппарата правительства будут 11 заместителей, в том числе один первый заместитель, глава протокола - заместитель руководителя и глава аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.