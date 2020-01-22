В Росрыболовстве оценили вероятность взрыва на траулере у Колымы

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Взрывов на загоревшемся в Взрывов на загоревшемся в Охотском море траулере "Энигма Астралис" не было, однако вероятность детонации технических жидкостей остается высокой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства

Рыболовецкий траулер загорелся во вторник в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали. Спасательное ледокольное судно "Сибирский" подошло к траулеру для тушения пожара, ожидается, что оно и отбуксирует судно в порт. На траулере свыше 250 тонн топлива, разлива нет.

"Взрывов на борту аварийного судна не было, но вероятность взрыва технических жидкостей остаётся высокой", - сообщили в Росрыболовстве.

По данным ведомства, по состоянию на 11.00 мск среды пожар продолжается, отмечается открытое горение в районе кормовой части судна, обугливание краски на бортах и надстройке, белый дым перед надстройкой - предположительно, горит гофротара в трюме.

"Экипаж эвакуирован, пострадавших нет. В последний час отмечается небольшое уменьшение количества и размеров языков пламени и интенсивности дымообразования", - отметили в ведомстве.