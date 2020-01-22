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В Росрыболовстве оценили вероятность взрыва на траулере у Колымы
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РИА Новости

В Росрыболовстве оценили вероятность взрыва на траулере у Колымы

12:35 22.01.2020
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© аккаунт moryakidv в Instagram Пожар на траулере "Энигма Астралис". Стоп-кадр видео
Пожар на траулере Энигма Астралис. Стоп-кадр видео
© аккаунт moryakidv в Instagram
Пожар на траулере "Энигма Астралис". Стоп-кадр видео
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Взрывов на загоревшемся в Охотском море траулере "Энигма Астралис" не было, однако вероятность детонации технических жидкостей остается высокой, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росрыболовства.
Рыболовецкий траулер загорелся во вторник в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали. Спасательное ледокольное судно "Сибирский" подошло к траулеру для тушения пожара, ожидается, что оно и отбуксирует судно в порт. На траулере свыше 250 тонн топлива, разлива нет.
Пожар на траулере Энигма Астралис. Стоп-кадр видео
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"Взрывов на борту аварийного судна не было, но вероятность взрыва технических жидкостей остаётся высокой", - сообщили в Росрыболовстве.
По данным ведомства, по состоянию на 11.00 мск среды пожар продолжается, отмечается открытое горение в районе кормовой части судна, обугливание краски на бортах и надстройке, белый дым перед надстройкой - предположительно, горит гофротара в трюме.
"Экипаж эвакуирован, пострадавших нет. В последний час отмечается небольшое уменьшение количества и размеров языков пламени и интенсивности дымообразования", - отметили в ведомстве.
В свою очередь ледокол "Сибирский" продолжает наблюдение за состоянием аварийного судна и оценивает возможность высадки аварийно-спасательной группы для разведки и тушения пожара. "Вероятность взрыва топлива, по оценке спасателей, продолжает оставаться высокой, поэтому высадка в данное время невозможна. Подход к аварийному судну с правого борта затруднён: вывалена кран-балка", - добавили в Росрыболовстве.
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Пожар на траулере в Охотском мореОхотское мореРосрыболовствоПроисшествия
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