Денег на развитие детского здравоохранения хватит, заявила Голикова

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Детское здравоохранение – это одно из ключевых направлений в нацпроекте "Здравоохранение", денег на него хватит, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Детская тема всегда особая, вы же знаете, и всегда уделяется особый приоритет детскому здравоохранению, поэтому не случайно это одно из ключевых мероприятий в нацпроекте "Здравоохранение", - заявила Голикова в эфире телеканала "Россия 24".
"Конечно, хватит. Здесь можете не сомневаться", - сказала Голикова, отвечая на вопрос о том, хватит ли денег на это направление.
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" входит в национальный проект "Здравоохранение". Основной задачей федерального проекта является снижение младенческой смертности.
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