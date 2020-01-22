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Денег на развитие детского здравоохранения хватит, заявила Голикова
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РИА Новости

Денег на развитие детского здравоохранения хватит, заявила Голикова

12:30 22.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Татьяна Голикова . Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Детское здравоохранение – это одно из ключевых направлений в нацпроекте "Здравоохранение", денег на него хватит, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Детская тема всегда особая, вы же знаете, и всегда уделяется особый приоритет детскому здравоохранению, поэтому не случайно это одно из ключевых мероприятий в нацпроекте "Здравоохранение", - заявила Голикова в эфире телеканала "Россия 24".
"Конечно, хватит. Здесь можете не сомневаться", - сказала Голикова, отвечая на вопрос о том, хватит ли денег на это направление.
Федеральный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" входит в национальный проект "Здравоохранение". Основной задачей федерального проекта является снижение младенческой смертности.
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