Путин подписал указ о назначении Чайки полпредом в СКФО

"Президент России Путин своим указом в соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции РФ назначил Юрия Яковлевича Чайку полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в сообщении.