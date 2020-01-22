Путин подписал указ о назначении Чайки полпредом в СКФО

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Юрия Чайку полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России Путин своим указом в соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции РФ назначил Юрия Яковлевича Чайку полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в сообщении.
В понедельник днем Кремль объявил, что Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на должность генпрокурора, а Чайка переходит на другую работу, он займет пост полпреда в СКФО.
20 января, 14:11Биография Юрия Чайки