Синоптики пообещали москвичам "эпизод настоящей зимы"

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. "Эпизод настоящей зимы" с похолоданием и снегом ожидается в Москве в конце рабочей недели, но уже к выходным вновь потеплеет до нуля, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Эпизод настоящей зимы ожидается в Москве в четверг и в ночь на пятницу. Уже сегодня к вечеру начнется снег, который продолжится практически в течение всего дня четверга различной интенсивности", - рассказала Позднякова.
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По словам специалиста, стоит ожидать похолодания: в ночные часы температура в Москве опустится до минус 6 градусов, по области – до минус 9.
"Морозная погода продержится до дня пятницы. В пятницу небольшой снежок сохранится местами, но температура начнет повышаться и приблизится к нулю", - добавила Позднякова.
Главный специалист Московского метеобюро уверена, что такая температура не растопит выпавший снег, поэтому вновь образовавшийся снежный покров на выходных сохранится.