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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-22T12:25+0300
https://ria.ru/20200122/1563718726.html
Голикова рассказала о расходах бюджета по маткапиталу
https://cdn22.img.ria.ru/images/156369/48/1563694825_0:206:3072:1934_1036x0_80_0_0_5e43e0b9028ab3dc3065e5a53fe1aef6.jpg
РИА Новости

Голикова рассказала о расходах бюджета по маткапиталу

12:25 22.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
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УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Расходы бюджета России по материнскому капиталу к 2022-2023 году стабилизируются на уровне 250-290 миллиардов рублей в год, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
Она напомнила, что, по предварительной оценке, в текущем году расходы на эти цели составят порядка 100 миллиардов рублей. "Сейчас есть оценка предварительная, мы в рамках подготовки поправок в бюджет 2020 года ее уточняем вместе с Минфином. Сейчас, по предварительным расчетам, это порядка 100 миллиардов рублей на первый год", - сказала вице-премьер.
В последующие годы, по ее словам, запланировано увеличение. "Дальше будет увеличение в зависимости от использования семьями своих возможностей по ранее действовавшему материнскому капиталу и вновь вводимому. Там будет увеличение, сумма стабилизируется где-то на уровне 250-290 миллиардов рублей на третьем - четвертом годе (2022-2023 годы - ред.)", - заявила Голикова.
Президент РФ Владимир Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, озвучив целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала. Президент предложил выдавать материнский капитал уже при рождении первенца, увеличив его до 466 тысяч 617 рублей, а за второго ребенка повысить до 616 тысяч 617 рублей.
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