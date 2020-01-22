Голикова рассказала о расходах бюджета по маткапиталу

В последующие годы, по ее словам, запланировано увеличение. "Дальше будет увеличение в зависимости от использования семьями своих возможностей по ранее действовавшему материнскому капиталу и вновь вводимому. Там будет увеличение, сумма стабилизируется где-то на уровне 250-290 миллиардов рублей на третьем - четвертом годе (2022-2023 годы - ред.)", - заявила Голикова.