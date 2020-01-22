Южная Корея предпримет меры по борьбе с распространением коронавируса

Президент сделал такие указания после того, как ему доложили обстановку на экстренном брифинге о ситуации с распространением вируса. Мун Чжэ Ин также приказал провести "всестороннее исследование потенциального воздействия на экономику" Южной Кореи.

Вице-министр финансов Южной Кореи Ким Ен Бем также заявил в среду, что приложит усилия для минимизации возможных экономических последствий от распространения вируса.

Аэропорты по всей Южной Корее усиливают мониторинг, проверяя пассажиров из Китая и других стран на наличие признаков заболевания. Международный аэропорт Инчхона будет принимать пассажиров с самолетов из Уханя через отдельный вход, чтобы проводить карантинный досмотр и сканировать температуру пассажиров.

Администрация Сеула создала круглосуточную карантинную бригаду экспертов, чтобы реагировать на все возможные случаи заражения, и все 25 городских общественных центров здравоохранения получили инструкции, как проверять людей на наличие симптомов нового вируса.

Как сообщило министерство здравоохранения, введение подобных мер и подготовку к проверке предположительно зараженных пациентов обсуждают и все местные больницы в других регионах.

Ранее сообщалось, что Южная Корея зарегистрировала первый случай заражения пневмонией неизвестного происхождения. Первым подтвержденным заболевшим из Южной Кореи стала китаянка, прилетевшая в аэропорт Инчхон из Уханя 19 января. Пациентка страдала от высокой температуры, что было обнаружено при прохождении карантинного досмотра. В настоящее время она находится в карантине и получает лечение. Еще четверо потенциальных зараженных проходят проверку.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 9, подтверждено 440 случаев заражения.