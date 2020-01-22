Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T12:31+0300
https://ria.ru/20200122/1563718264.html
Южная Корея предпримет меры по борьбе с распространением коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/156364/60/1563646007_56:353:3069:2048_1036x0_80_0_0_af9e38d8b32a730e794bb86a92807d55.jpg
РИА Новости

Южная Корея предпримет меры по борьбе с распространением коронавируса

12:18 22.01.2020 (обновлено: 12:31 22.01.2020)
939
© REUTERS / Darley ShenРаботники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / Darley Shen
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй. Архивное фото
СЕУЛ, 22 янв – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству предпринять все возможные меры для предотвращения распространения коронавируса 2019-nCoV в Южной Корее, передает агентство Рёнхап со ссылкой заместителя пресс-секретаря президентской администрации Хан Чон У.
Президент сделал такие указания после того, как ему доложили обстановку на экстренном брифинге о ситуации с распространением вируса. Мун Чжэ Ин также приказал провести "всестороннее исследование потенциального воздействия на экономику" Южной Кореи.
Жители Москвы в защитных масках
21 января, 13:27
Коронавирус человека: история открытия, виды, эпидемиология
Вице-министр финансов Южной Кореи Ким Ен Бем также заявил в среду, что приложит усилия для минимизации возможных экономических последствий от распространения вируса.
Аэропорты по всей Южной Корее усиливают мониторинг, проверяя пассажиров из Китая и других стран на наличие признаков заболевания. Международный аэропорт Инчхона будет принимать пассажиров с самолетов из Уханя через отдельный вход, чтобы проводить карантинный досмотр и сканировать температуру пассажиров.
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
Вчера, 10:10
Глава альянса по вакцинам оценил ситуацию с новым коронавирусом
Администрация Сеула создала круглосуточную карантинную бригаду экспертов, чтобы реагировать на все возможные случаи заражения, и все 25 городских общественных центров здравоохранения получили инструкции, как проверять людей на наличие симптомов нового вируса.
Как сообщило министерство здравоохранения, введение подобных мер и подготовку к проверке предположительно зараженных пациентов обсуждают и все местные больницы в других регионах.
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
Вчера, 09:34
В Китае прокомментировали заражение медиков новым коронавирусом
Ранее сообщалось, что Южная Корея зарегистрировала первый случай заражения пневмонией неизвестного происхождения. Первым подтвержденным заболевшим из Южной Кореи стала китаянка, прилетевшая в аэропорт Инчхон из Уханя 19 января. Пациентка страдала от высокой температуры, что было обнаружено при прохождении карантинного досмотра. В настоящее время она находится в карантине и получает лечение. Еще четверо потенциальных зараженных проходят проверку.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 9, подтверждено 440 случаев заражения.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
212100
Обсудить 0
ТуризмРаспространение нового коронавирусаМун Чжэ ИнЮжная КореяКитайУханьВ мире
Рекомендуем
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В Японии опасаются роста заболеваний пневмонией нового типа
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
В Китае прокомментировали заражение медиков новым коронавирусом
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
Глава альянса по вакцинам оценил ситуацию с новым коронавирусом
Люди в защитных масках на улице Пекина
Индия усилит меры безопасности в аэропортах в связи с коронавирусом
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
Среди заболевших новым типом коронавируса в Китае нет граждан России
Аэропорт в Париже
В Париже китаянка с температурой прошла контроль в аэропорту
Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему спасательным жилетом во время отработки действий по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций
Маленький беспилотник для больших дел: как работает проект "Тайга"
Пациент на приеме у зубного врача
Передвижная стоматология поможет жителям отдаленных населенных пунктов
Кадр из фильма Под водой
Уилл Смит снова "плохой парень", Аглая Тарасова ищет мужа. Кино недели
Скандинавская диета
Диета эльфов и викингов. Ученые назвали самые здоровые продукты Севера
Вид на плотину Аллемонт и гидравлическую электростанцию EDF в Гранд-Мезон
Во Франции в знак протеста остановили работу самой мощной ГЭС
Председатель Госсовета Греции Екатерина Сакелларопулу
Президентом Греции впервые избрали женщину
Пассажиры в защитных масках на одной из станций метро в Пекине
В Китае число заболевших новым коронавирусом возросло до 473 человек
У окна
Как онкобольная с семью детьми выживает в глубинке
Больница Jinyintan Hospital в городе Ухань, КНР
В КНР рассказали, из-за чего растет риск распространения коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
06:59Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале
06:51Первый полет дальнемагистрального Boeing-777X отложен из-за погоды
06:44В сети раскритиковали 15-летнюю Милли Бобби Браун за "взрослый наряд"
06:43Парламент Марокко утвердил суверенитет над водами Западной Сахары
Лента новостейМолния