"Почта России" не подтвердила информацию о смене гендиректора

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В " В " Почте России " не располагают информацией о смене генерального директора, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что бывшему вице-премьеру Максиму Акимову предложено возглавить "Почту России", и он принял предложение.

"В "Почте России" нет информации о смене генерального директора", - прокомментировали в пресс-службе "Почты".

Собеседник агентства также отметил, что в 2019 году была успешно проведена реорганизация "Почты России" в акционерное общество. С генеральным директором АО "Почта России" Николаем Подгузовым был заключен трудовой контракт сроком на 5 лет - до 2024 года.

В конце 2019 года была принята стратегия развития "Почты России" до 2030 года. "Компания демонстрирует хорошие экономические показатели, усиливает свою социальную функцию в регионах, идет модернизация почтовой инфраструктуры, запущена программа повышения заработных плат сотрудников отделений почтовой связи, сокращены контрольные сроки доставки отправлений", - добавил представитель компании.