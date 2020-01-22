"Почта России" не подтвердила информацию о смене гендиректора

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В "Почте России" не располагают информацией о смене генерального директора, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что бывшему вице-премьеру Максиму Акимову предложено возглавить "Почту России", и он принял предложение.
"В "Почте России" нет информации о смене генерального директора", - прокомментировали в пресс-службе "Почты".
Собеседник агентства также отметил, что в 2019 году была успешно проведена реорганизация "Почты России" в акционерное общество. С генеральным директором АО "Почта России" Николаем Подгузовым был заключен трудовой контракт сроком на 5 лет - до 2024 года.
В конце 2019 года была принята стратегия развития "Почты России" до 2030 года. "Компания демонстрирует хорошие экономические показатели, усиливает свою социальную функцию в регионах, идет модернизация почтовой инфраструктуры, запущена программа повышения заработных плат сотрудников отделений почтовой связи, сокращены контрольные сроки доставки отправлений", - добавил представитель компании.
"Почта России" - федеральный почтовый оператор РФ, на 100% принадлежит государству. Предприятие включает складские мощности, логистические центры и 42 тысячи почтовых отделений, а также свыше 16 тысяч единиц автотранспорта, более 870 собственных вагонов. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту России", составляет порядка 3,2 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).