Власти Турции не видят риска для страны в коронавирусе из Китая

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Угрозы для Турции в новом коронавирусе из Китая пока нет, заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

"В Турции в настоящий момент нет ни одного пациента с коронавирусом нового типа, выявленным в Китае, и пока угрозы для страны нет", — сказал он в интервью агентству Anadolu. При этом министр подчеркнул, что санитарные и миграционные службы готовы применять меры санитарно-карантинного контроля на пунктах пропуска через границу.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено 440 случаев заражения.