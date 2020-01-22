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Туризм
2020-01-22T13:55+0300
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Власти Турции не видят риска для страны в коронавирусе из Китая
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РИА Новости

Власти Турции не видят риска для страны в коронавирусе из Китая

13:55 22.01.2020
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© Depositphotos / bennymartyВ аэропорту Стамбула, Турция
В аэропорту Стамбула, Турция
© Depositphotos / bennymarty
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Угрозы для Турции в новом коронавирусе из Китая пока нет, заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
"В Турции в настоящий момент нет ни одного пациента с коронавирусом нового типа, выявленным в Китае, и пока угрозы для страны нет", — сказал он в интервью агентству Anadolu. При этом министр подчеркнул, что санитарные и миграционные службы готовы применять меры санитарно-карантинного контроля на пунктах пропуска через границу.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено 440 случаев заражения.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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