Замминистра финансов Илья Трунин перешел в аппарат правительства

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Минфин РФ лишился замминистра, ответственного за налоговую политику: премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Илью Трунина заместителем руководителя аппарата правительства, освободив его от занимаемой должности.
Распоряжение премьера о новой структуре аппарата правительства в среду было опубликовано на сайте кабмина.
Трунин работал в Минфине с декабря 2006 года. Тогда он занял должность директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики министерства финансов, а с февраля 2016 года – заместителя министра финансов.
С его участием разрабатывались основные налоговые изменения последних лет, в том числе: маневры в нефтегазовом секторе, введение НДД, повышение НДС, введение специального налогового режима для самозанятых и отмена налога на движимое имущество. Он занимался разработкой норм о трансфертном ценообразовании и о консолидированных группах налогоплательщиков, от которых позже было решено отказаться.
Трунин выступал против неконтролируемого применения налоговых льгот в разных сферах и был сторонником сохранения плоской шкалы подходного налога.
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