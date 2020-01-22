Замминистра финансов Илья Трунин перешел в аппарат правительства

Распоряжение премьера о новой структуре аппарата правительства в среду было опубликовано на сайте кабмина.

Трунин работал в Минфине с декабря 2006 года. Тогда он занял должность директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики министерства финансов, а с февраля 2016 года – заместителя министра финансов.

С его участием разрабатывались основные налоговые изменения последних лет, в том числе: маневры в нефтегазовом секторе, введение НДД, повышение НДС, введение специального налогового режима для самозанятых и отмена налога на движимое имущество. Он занимался разработкой норм о трансфертном ценообразовании и о консолидированных группах налогоплательщиков, от которых позже было решено отказаться.