Баланс между СК и Генпрокуратурой не изменится, заявил Краснов

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что его назначение не отразится на надзоре за деятельностью Следственного комитета.
Краснов вступил в должность генпрокурора в среду, ранее он занимал пост замглавы СК.
"Полагаю, что нет. Потому что это вопрос профессионализма", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, не скажется ли его назначение на беспристрастности надзора за следствием и работой СК.
По его мнению, между этими структурами "никакого противостояния нет". "Оба ведомства работают в соответствии с требованиями закона. Бывают разные правовые позиции, но это все регулируется", - заметил Краснов.
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