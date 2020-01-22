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Баланс между СК и Генпрокуратурой не изменится, заявил Краснов
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РИА Новости

Баланс между СК и Генпрокуратурой не изменится, заявил Краснов

11:56 22.01.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевИгорь Краснов
Игорь Краснов
© РИА Новости / Илья Питалев
Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что его назначение не отразится на надзоре за деятельностью Следственного комитета.
Краснов вступил в должность генпрокурора в среду, ранее он занимал пост замглавы СК.
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"Полагаю, что нет. Потому что это вопрос профессионализма", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, не скажется ли его назначение на беспристрастности надзора за следствием и работой СК.
По его мнению, между этими структурами "никакого противостояния нет". "Оба ведомства работают в соответствии с требованиями закона. Бывают разные правовые позиции, но это все регулируется", - заметил Краснов.
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Формирование нового правительстваИгорь КрасновСледственный комитет РФГенеральная прокуратура РФРоссияПолитика
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