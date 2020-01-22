Во Франции в знак протеста остановили работу самой мощной ГЭС

Вид на плотину Аллемонт и гидравлическую электростанцию EDF в Гранд-Мезон. Архивное фото

Вид на плотину Аллемонт и гидравлическую электростанцию EDF в Гранд-Мезон

ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Самая мощная гидроэлектростанция Самая мощная гидроэлектростанция Франции Grand'Maison, находящаяся на юго-востоке страны, остановлена в знак протеста против предложенной властями пенсионной реформы.

По информации телеканала BFMTV , работа расположенной в департаменте Изер ГЭС была прекращена накануне поздно вечером.

"Профсоюз CGT продолжает протестные акции в сфере производства и распределения электричества, выступая против проекта реформы. ... Решение об этой акции принималось на собрании бастующих сотрудников", - отмечает телеканал.

Проектная мощность этой ГЭС составляет 1800 мегаватт, то есть 9% от мощности всех ГЭС, эксплуатируемых во Франции компанией Électricité de France (EDF).

Пятого декабря во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.