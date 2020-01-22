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2020-01-22T11:50+0300
https://ria.ru/20200122/1563716679.html
Во Франции в знак протеста остановили работу самой мощной ГЭС
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РИА Новости

Во Франции в знак протеста остановили работу самой мощной ГЭС

11:50 22.01.2020
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© AFP 2019 / Jean-Pierre ClatotВид на плотину Аллемонт и гидравлическую электростанцию EDF в Гранд-Мезон
Вид на плотину Аллемонт и гидравлическую электростанцию EDF в Гранд-Мезон
© AFP 2019 / Jean-Pierre Clatot
Вид на плотину Аллемонт и гидравлическую электростанцию EDF в Гранд-Мезон. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Самая мощная гидроэлектростанция Франции Grand'Maison, находящаяся на юго-востоке страны, остановлена в знак протеста против предложенной властями пенсионной реформы.
По информации телеканала BFMTV, работа расположенной в департаменте Изер ГЭС была прекращена накануне поздно вечером.
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"Профсоюз CGT продолжает протестные акции в сфере производства и распределения электричества, выступая против проекта реформы. ... Решение об этой акции принималось на собрании бастующих сотрудников", - отмечает телеканал.
Проектная мощность этой ГЭС составляет 1800 мегаватт, то есть 9% от мощности всех ГЭС, эксплуатируемых во Франции компанией Électricité de France (EDF).
Пятого декабря во Франции началась общенациональная бессрочная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию.
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В результате забастовки по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. За этот период состоялось несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах. Проект закона о пенсионной реформе будет внесён на рассмотрение французского парламента в феврале.
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ФранцияВ мире
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