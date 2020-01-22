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В Сети появилась новая песня Леди Гаги
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РИА Новости

В Сети появилась новая песня Леди Гаги

13:42 22.01.2020
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© AFP 2019 / Angela WeissЛеди Гага
Леди Гага
© AFP 2019 / Angela Weiss
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. В этот вторник, в сеть просочился трек Stupid love в исполнении певицы и актрисы Леди Гаги. Поклонники уверены, что композиция войдет в новый альбом поп-звезды, сообщает Daily Mail.
Пока неясно, это демо или готовая версия. Многие уверены, что официальный релиз состоится 7 февраля, ранее об этом писало издание The Sun. Гага информацию об "утечке" никак не прокомментировала.
Пользователи активно обсуждают песню в социальных сетях, называя ее чуть ли не "лучшим треком года".
"Теперь Stupid love на репите", — написала @lilacdiiv.
"Гага возвращается с новой музыкой. Мои уши будут спасены", — заявила @ksenntz.
"Ностальгия по 80-м, диско-поп, синтезаторы — все в одной песне. Да, все взволнованы, все расстроены, все хотят Stupid love", — присоединился к обсуждению @fkajack.
Последний альбом Леди Гаги Joanne вышел в 2016 году. После певица решила заняться актерской карьерой, поэтому в течение нескольких лет не выпускала песен.
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