В Якутии отравились более 20 учеников и преподавателей школы-интерната

"Начато проведение эпидемиологического расследования с целью установления причин, условий заболевания и организации проведения противоэпидемических мероприятий. На 12 часов (местного времени, 6.00 мск) 22 января из 22 заболевших, в том числе 19 детей и 3 взрослых, на стационарном лечении находятся 20 человек. Состояние заболевших средней степени тяжести, на фоне проведенной терапии отмечается положительная динамика", - говорится в сообщении.