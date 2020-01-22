В Якутии отравились более 20 учеников и преподавателей школы-интерната

ЯКУТСК, 22 янв – РИА Новости. Управление Роспотребнадзора проводит проверку по факту пищевого отравления 22 учащихся и преподавателей Чурапчинской республиканской спортивной средней школы-интерната олимпийского резерва, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отметили в управлении, информация о случаях пищевой токсикоинфекции в школе-интернате поступила во вторник.
"Начато проведение эпидемиологического расследования с целью установления причин, условий заболевания и организации проведения противоэпидемических мероприятий. На 12 часов (местного времени, 6.00 мск) 22 января из 22 заболевших, в том числе 19 детей и 3 взрослых, на стационарном лечении находятся 20 человек. Состояние заболевших средней степени тяжести, на фоне проведенной терапии отмечается положительная динамика", - говорится в сообщении.
Специалисты Роспотребнадзора произвели у заболевших забор биологического материала для бактериологического и ПЦР исследования. В пищеблоке школы отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья, биоматериал у персонала.
"За всеми учащимися и сотрудниками установлено медицинское наблюдение. Эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжается", - отметили в управлении.
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