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2020-01-22T11:38+0300
https://ria.ru/20200122/1563716147.html
В Москве семь судов эвакуируют из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Москве семь судов эвакуируют из-за сообщений о минировании

11:38 22.01.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Посетителей и сотрудников семи районных судов Москвы в среду эвакуировали из-за поступивших сообщений о "минировании", рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Из-за сообщения о "минировании" эвакуированы семь районных судов: Чертановский, Хорошевский, Пресненский, Никулинский, Нагатинский, Лефортовский и Измайловский", - сказал собеседник агентства.
Сотрудник полиции
Вчера, 10:14
В Петербурге эвакуировали пять судов после сообщений о минировании
Накануне сообщалось об эвакуации по аналогичным обстоятельствам тоже семи судов, угроза, как обычно, оказалась ложной.
Волна "минирований" судов и других учреждений Москвы и Петербурга началась в конце осени. Первые письма с угрозами пришли 28 ноября. Разные суды регулярно получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.
Сотрудник полиции
17 января, 09:52
В Волгограде эвакуировали несколько школ из-за сообщений о минировании
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