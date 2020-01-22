В Москве семь судов эвакуируют из-за сообщений о минировании

"Из-за сообщения о "минировании" эвакуированы семь районных судов: Чертановский, Хорошевский, Пресненский, Никулинский, Нагатинский, Лефортовский и Измайловский", - сказал собеседник агентства.

В Петербурге эвакуировали пять судов после сообщений о минировании

В Петербурге эвакуировали пять судов после сообщений о минировании

Накануне сообщалось об эвакуации по аналогичным обстоятельствам тоже семи судов, угроза, как обычно, оказалась ложной.

Волна "минирований" судов и других учреждений Москвы и Петербурга началась в конце осени. Первые письма с угрозами пришли 28 ноября. Разные суды регулярно получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ.