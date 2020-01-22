МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кандидат на пост генпрокурора России Игорь Краснов не считает, что Генпрокуратуре нужны дополнительные полномочия по надзору, и хочет сосредоточиться на результативности уже имеющихся.
Так Краснов, сам выходец из Следственного комитета, ответил на вопрос одного из сенаторов, нужно ли усиливать прокурорский надзор за следствием.
20 января, 13:52Биография Игоря Краснова
"Возможности надзорного органа обширны и потенциал их реализации не исчерпан. Целесообразно сосредоточиться результативности полномочий, которыми прокуратура уже располагает. Сосредоточение таких полномочий [усиление надзора за следователями] в руках одного органа будет разбалансировать систему сдержек и противовесов", - заявил Краснов.
Игорь Краснов служил в прокуратуре с 1997 года, пройдя путь от следователя до зампреда Следственного комитета. СК РФ в рамках реформы 2007 года выделился из прокуратуры сначала в де-факто, а затем де-юре самостоятельное ведомство.
Краснов вел такие резонансные дела, как убийства политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, расследовал преступления, совершенные "белгородским стрелком" Сергеем Помазуном, участниками "Боевой организации русских националистов", хищения при строительстве космодрома Восточный и другие.