Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации РФ

Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации РФ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кандидат на пост генпрокурора России Кандидат на пост генпрокурора России Игорь Краснов не считает, что Генпрокуратуре нужны дополнительные полномочия по надзору, и хочет сосредоточиться на результативности уже имеющихся.

Так Краснов, сам выходец из Следственного комитета , ответил на вопрос одного из сенаторов, нужно ли усиливать прокурорский надзор за следствием.

"Возможности надзорного органа обширны и потенциал их реализации не исчерпан. Целесообразно сосредоточиться результативности полномочий, которыми прокуратура уже располагает. Сосредоточение таких полномочий [усиление надзора за следователями] в руках одного органа будет разбалансировать систему сдержек и противовесов", - заявил Краснов.

Игорь Краснов служил в прокуратуре с 1997 года, пройдя путь от следователя до зампреда Следственного комитета. СК РФ в рамках реформы 2007 года выделился из прокуратуры сначала в де-факто, а затем де-юре самостоятельное ведомство.