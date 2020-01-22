Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T11:30+0300
https://ria.ru/20200122/1563715805.html
Краснов не считает, что Генпрокуратуре нужны дополнительные полномочия
https://cdn25.img.ria.ru/images/156366/89/1563668919_0:133:2872:1748_1036x0_80_0_0_b93c4a601000de512b44cc7add16df90.jpg
РИА Новости

Краснов не считает, что Генпрокуратуре нужны дополнительные полномочия

11:30 22.01.2020
273
© РИА Новости / Илья ПиталевЗаместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации РФ
Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кандидат на пост генпрокурора России Игорь Краснов не считает, что Генпрокуратуре нужны дополнительные полномочия по надзору, и хочет сосредоточиться на результативности уже имеющихся.
Так Краснов, сам выходец из Следственного комитета, ответил на вопрос одного из сенаторов, нужно ли усиливать прокурорский надзор за следствием.
Игорь Краснов
20 января, 13:52
Биография Игоря Краснова
"Возможности надзорного органа обширны и потенциал их реализации не исчерпан. Целесообразно сосредоточиться результативности полномочий, которыми прокуратура уже располагает. Сосредоточение таких полномочий [усиление надзора за следователями] в руках одного органа будет разбалансировать систему сдержек и противовесов", - заявил Краснов.
Игорь Краснов служил в прокуратуре с 1997 года, пройдя путь от следователя до зампреда Следственного комитета. СК РФ в рамках реформы 2007 года выделился из прокуратуры сначала в де-факто, а затем де-юре самостоятельное ведомство.
Краснов вел такие резонансные дела, как убийства политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, расследовал преступления, совершенные "белгородским стрелком" Сергеем Помазуном, участниками "Боевой организации русских националистов", хищения при строительстве космодрома Восточный и другие.
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Вчера, 11:20Формирование нового правительства
Краснов обозначил приоритеты работы Генпрокуратуры
400000
Обсудить 0
Игорь КрасновСледственный комитет РФГенеральная прокуратура РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Краснов обозначил приоритеты работы Генпрокуратуры
Игорь Краснов
Баланс между СК и Генпрокуратурой не изменится, заявил Краснов
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Краснов рассказал об изменениях в работе Генпрокуратуры
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Краснов поддержал идею реже применять особый порядок рассмотрения дел
Бывший руководитель Генеральной прокуратуры РФ Юрий Чайка и заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ. 22 января 2020
Чайка дал напутствие Краснову
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Краснов призвал пересмотреть механизм проверок предпринимателей
Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора РФ на заседании Совета Федерации РФ
Краснов оценил механизм "регуляторной гильотины"
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Депутат назвал главный вызов для Краснова на посту генпрокурова
Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Преемник Чайки планирует создать атмосферу нетерпимости к коррупции
Беспилотный летательный аппарат с прикрепленным к нему спасательным жилетом во время отработки действий по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций
Маленький беспилотник для больших дел: как работает проект "Тайга"
Пациент на приеме у зубного врача
Передвижная стоматология поможет жителям отдаленных населенных пунктов
У окна
Как онкобольная с семью детьми выживает в глубинке
Государственный секретарь США Майк Помпео, президент Колумбии Иван Дуке и лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на конференции по борьбе с терроризмом в Боготе
"Мы не остановимся". США меняют тактику в Венесуэле
Игорь Краснов
Матвиенко представила Краснова членам Генпрокуратуры
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила предложенные изменения в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
06:59Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале
06:51Первый полет дальнемагистрального Boeing-777X отложен из-за погоды
06:44В сети раскритиковали 15-летнюю Милли Бобби Браун за "взрослый наряд"
06:43Парламент Марокко утвердил суверенитет над водами Западной Сахары
Лента новостейМолния