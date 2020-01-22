В Москве в среду установили новый температурный рекорд

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новый январский температурный рекорд установлен в Москве в среду, воздух прогрелся до плюс 4,1 градуса, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Вчера в 22 часа на термометрах у нас было плюс 4,1 градуса, но (этот показатель – ред.) уже относится к 22 января, так как метеорологические сутки начинаются с 22 часов. Это метеорологический рекорд для сегодняшних суток за все время метеонаблюдений", - сообщила Позднякова.
Она добавила, что предыдущий рекорд наблюдался в 1999 году, тогда температура воздуха в Москве составила плюс 3,8 градуса.