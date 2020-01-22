Краснов принял присягу при вступлении в должность генпрокурора

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Игорь Краснов, вступая в должность генпрокурора РФ, принял присягу.
Сенаторы поддержали его кандидатуру в среду при утверждении на пост генерального прокурора России.
"Клянусь при осуществлении полномочий генерального прокурора РФ свято соблюдать Конституцию и законы РФ, защищать права и свободы человека и гражданина, охранять интересы общества и государства", - сказал он.
Краснов также поставил подпись под документом.
20 января, 13:52Биография Игоря Краснова
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сравнила Краснова с Михаилом Ломоносовым, который из Холмогор пришел в столицу и добился успеха.
"Кандидат на пост генпрокурора – это человек из системы, это не политическое назначение", - сказала Матвиенко на заседании палаты.
Человек молодой, незашоренный, который имеет большой опыт работы, подчеркнула она.
В ходе заседания ряд сенаторов подняли вопрос о возможном законодательном усилении надзорной функции Генпрокуратуры. В ответ на это Матвиенко напомнила, что весной состоится доклад генпрокурора и сам Краснов просил дать ему время, чтобы определиться с задачами в новой должности. Она выразила надежду, что к моменту доклада генпрокурора в Совете Федерации Краснов определится со своей позицией. "Мы готовы подключиться к этой работе", - добавила она.
Матвиенко также обратила внимание на то, что не только руководство регионов, но и правоохранительные ведомства, прокуратура несут ответственность за успешное социально-экономическое развитие субъектов РФ, их деловой, инвестиционный климат.