Краснов принял присягу при вступлении в должность генпрокурора

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Игорь Краснов , вступая в должность генпрокурора РФ, принял присягу.

Сенаторы поддержали его кандидатуру в среду при утверждении на пост генерального прокурора России

"Клянусь при осуществлении полномочий генерального прокурора РФ свято соблюдать Конституцию и законы РФ, защищать права и свободы человека и гражданина, охранять интересы общества и государства", - сказал он.

Краснов также поставил подпись под документом.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сравнила Краснова с Михаилом Ломоносовым, который из Холмогор пришел в столицу и добился успеха.

"Кандидат на пост генпрокурора – это человек из системы, это не политическое назначение", - сказала Матвиенко на заседании палаты.

Человек молодой, незашоренный, который имеет большой опыт работы, подчеркнула она.

В ходе заседания ряд сенаторов подняли вопрос о возможном законодательном усилении надзорной функции Генпрокуратуры. В ответ на это Матвиенко напомнила, что весной состоится доклад генпрокурора и сам Краснов просил дать ему время, чтобы определиться с задачами в новой должности. Она выразила надежду, что к моменту доклада генпрокурора в Совете Федерации Краснов определится со своей позицией. "Мы готовы подключиться к этой работе", - добавила она.