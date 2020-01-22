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2020-01-22T11:47+0300
https://ria.ru/20200122/1563715417.html
Краснов принял присягу при вступлении в должность генпрокурора
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РИА Новости

Краснов принял присягу при вступлении в должность генпрокурора

11:23 22.01.2020 (обновлено: 11:47 22.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Игорь Краснов, вступая в должность генпрокурора РФ, принял присягу.
Сенаторы поддержали его кандидатуру в среду при утверждении на пост генерального прокурора России.
"Клянусь при осуществлении полномочий генерального прокурора РФ свято соблюдать Конституцию и законы РФ, защищать права и свободы человека и гражданина, охранять интересы общества и государства", - сказал он.
Краснов также поставил подпись под документом.
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сравнила Краснова с Михаилом Ломоносовым, который из Холмогор пришел в столицу и добился успеха.
"Кандидат на пост генпрокурора – это человек из системы, это не политическое назначение", - сказала Матвиенко на заседании палаты.
Человек молодой, незашоренный, который имеет большой опыт работы, подчеркнула она.
В ходе заседания ряд сенаторов подняли вопрос о возможном законодательном усилении надзорной функции Генпрокуратуры. В ответ на это Матвиенко напомнила, что весной состоится доклад генпрокурора и сам Краснов просил дать ему время, чтобы определиться с задачами в новой должности. Она выразила надежду, что к моменту доклада генпрокурора в Совете Федерации Краснов определится со своей позицией. "Мы готовы подключиться к этой работе", - добавила она.
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Матвиенко также обратила внимание на то, что не только руководство регионов, но и правоохранительные ведомства, прокуратура несут ответственность за успешное социально-экономическое развитие субъектов РФ, их деловой, инвестиционный климат.
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