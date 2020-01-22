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В Петербурге пенсионер умер от травм после конфликта с подростками
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РИА Новости

В Петербурге пенсионер умер от травм после конфликта с подростками

11:15 22.01.2020 (обновлено: 11:16 22.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Пенсионер скончался от травм головы в больнице после конфликта с группой подростков в Центральном районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Двадцать первого января около трех часов дня в полицию Центрального района поступило сообщение о конфликте, который произошел у дома 31 по Дегтярной улице между группой подростков и 62-летним мужчиной… Пожилой мужчина с травмами головы был госпитализирован в больницу, из которой впоследствии в полицию поступила телефонограмма о его смерти", - сказано в сообщении.
Полицейские установили личности троих подростков и опросили их.
Материалы проверки по данному факту переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
По данным местных СМИ, жертвой инцидента стал пенсионер МВД Казахстана, который часто ругался на куривших возле окна его квартиры на первом этаже подростков.
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