В Петербурге пенсионер умер от травм после конфликта с подростками

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Пенсионер скончался от травм головы в больнице после конфликта с группой подростков в Центральном районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Двадцать первого января около трех часов дня в полицию Центрального района поступило сообщение о конфликте, который произошел у дома 31 по Дегтярной улице между группой подростков и 62-летним мужчиной… Пожилой мужчина с травмами головы был госпитализирован в больницу, из которой впоследствии в полицию поступила телефонограмма о его смерти", - сказано в сообщении.
Полицейские установили личности троих подростков и опросили их.
Материалы проверки по данному факту переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
По данным местных СМИ, жертвой инцидента стал пенсионер МВД Казахстана, который часто ругался на куривших возле окна его квартиры на первом этаже подростков.
28 ноября 2019, 09:35В Норильске двое пьяных подростков насмерть забили мужчину