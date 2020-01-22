В Петербурге пенсионер умер от травм после конфликта с подростками

"Двадцать первого января около трех часов дня в полицию Центрального района поступило сообщение о конфликте, который произошел у дома 31 по Дегтярной улице между группой подростков и 62-летним мужчиной… Пожилой мужчина с травмами головы был госпитализирован в больницу, из которой впоследствии в полицию поступила телефонограмма о его смерти", - сказано в сообщении.