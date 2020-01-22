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Матвиенко оценила предложение о верховенстве Конституции
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РИА Новости

Матвиенко оценила предложение о верховенстве Конституции

11:15 22.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Предложение президента РФ о верховенстве Конституции РФ над международным правом обоснованно, направлено на защиту суверенитета России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на открытии весенней сессии палаты в среду.
"Внешнеполитическая обстановка остаётся непростой. В этих условиях мы обязаны принимать все меры для защиты нашего суверенитета. Поэтому предложение президента о закреплении верховенства Конституции в российском правовом пространстве, безусловно, крайне своевременно", - сказала спикер.
"При этом мы продолжим развивать конструктивное взаимодействие с зарубежными партнёрами как в двустороннем формате, так и в рамках межпарламентских организаций", - заключила Матвиенко.
Андрей Клишас
20 января, 19:57
Клишас рассказал об обеспечении верховенства Конституции
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Валентина МатвиенкоРоссияПолитика
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