Матвиенко оценила предложение о верховенстве Конституции

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Предложение президента РФ о верховенстве Конституции РФ над международным правом обоснованно, направлено на защиту суверенитета России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на открытии весенней сессии палаты в среду.
"Внешнеполитическая обстановка остаётся непростой. В этих условиях мы обязаны принимать все меры для защиты нашего суверенитета. Поэтому предложение президента о закреплении верховенства Конституции в российском правовом пространстве, безусловно, крайне своевременно", - сказала спикер.
"При этом мы продолжим развивать конструктивное взаимодействие с зарубежными партнёрами как в двустороннем формате, так и в рамках межпарламентских организаций", - заключила Матвиенко.
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