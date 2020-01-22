Матвиенко оценила предложение о верховенстве Конституции

"Внешнеполитическая обстановка остаётся непростой. В этих условиях мы обязаны принимать все меры для защиты нашего суверенитета. Поэтому предложение президента о закреплении верховенства Конституции в российском правовом пространстве, безусловно, крайне своевременно", - сказала спикер.

"При этом мы продолжим развивать конструктивное взаимодействие с зарубежными партнёрами как в двустороннем формате, так и в рамках межпарламентских организаций", - заключила Матвиенко.