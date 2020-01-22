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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-22T11:13+0300
https://ria.ru/20200122/1563714862.html
Moody’s оценило ситуацию со сменой правительства в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/156371/01/1563710173_0:413:2906:2048_1036x0_80_0_0_fc50e20976aab8591a97c39e55c533e3.jpg
РИА Новости

Moody’s оценило ситуацию со сменой правительства в России

11:13 22.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Изменения в правительстве РФ привносят некоторую неопределенность в отношении направления экономической политики страны, однако ожидается, что новый кабмин сохранит направление на ускорение роста ВВП и улучшение социальных показателей при сохранении макростабильности, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Резкая смена правительства привносит некоторую неопределенность в отношении направления экономической политики. Тем не менее, заявления как президента, так и нового премьер-министра предполагают, что новая администрация будет поддерживать общее направление политики предыдущего правительства, направленное на повышение экономического роста и улучшение социальных показателей при сохранении широкой макроэкономической стабильности", - говорится в документе.
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Агентство ожидает, что приоритеты предыдущего правительства РФ по реформам, в частности, 13 национальным проектам, сохранятся.
Moody's также считает, что недавно объявленные социальные меры дают возможность для пересмотра прогнозов роста ВВП РФ в сторону повышения, "поскольку более высокие социальные расходы помогут поддерживать потребление". Агентство сейчас прогнозирует рост ВВП страны на 1,5% в 2020 году и 1,7% в 2021 году.
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"У России есть бюджетные возможности, чтобы выдержать этот рост расходов, учитывая низкий уровень госдолга. … Хотя правительство еще не указало, как оно будет финансировать эти меры в долгосрочной перспективе, мы ожидаем, что любые корректировки произойдут через другие инициативы по расходам, учитывая явное предпочтение властей сохранять фискальные буферы и доверие к своему бюджетному правилу", - отмечается в документе.
Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ о составе нового кабинета министров. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал членов нового правительства активнее реализовывать нацпроекты, а также напомнил им о том, что все члены кабмина несут персональную ответственность за реализацию национальных целей развития.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинПравительство РФВладимир ПутинРоссияMoody’s Investors ServiceЭкономика
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