Комитет Госдумы поддержал проект об общероссийской минуте молчания

"Комитет ГД по обороне поддержал законопроект, внесенный группой авторов во главе с заместителем председателя ГД Ириной Яровой, предлагающий проведение общероссийской Минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня и рекомендовал его к принятию в первом чтении", - говорится в сообщении.