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Комитет Госдумы поддержал проект об общероссийской минуте молчания
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РИА Новости

Комитет Госдумы поддержал проект об общероссийской минуте молчания

11:13 22.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Комитет ГД по обороне поддержал законопроект, предлагающий проведение общероссийской Минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня и рекомендовал его к принятию в первом чтении, сообщила пресс-служба одного из авторов законопроекта вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.
"Комитет ГД по обороне поддержал законопроект, внесенный группой авторов во главе с заместителем председателя ГД Ириной Яровой, предлагающий проведение общероссийской Минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня и рекомендовал его к принятию в первом чтении", - говорится в сообщении.
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Законопроект внесен в Госдуму в июле. Авторами выступили представителями всех фракций ГД: вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, первый вице-спикер ГД Иван Мельников, вице-спикер Игорь Лебедев, первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, первый замруководителя фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов и первый заместитель руководителя фракции Николай Коломейцев.
Законопроектом предлагается установить в памятную дату - в День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны - ежегодное проведение общефедеральной минуты молчания.
"Общая Минута молчания современной России будет вечно живым напоминанием миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру Победу во Второй мировой войне", - приводятся в сообщении слова Яровой.
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Законопроектом также предлагается сделать возможной публикацию в интернете списков фамилий погибших, выявленных в ходе поисковой работы. Ранее законом предусматривались публикации таких данных лишь в СМИ.
"Наша задача на все времена - сохранить и защитить историческую память", - подчеркнула Яровая.
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Справедливая РоссияГосдума РФЕдиная РоссияИрина ЯроваяОбщество
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