Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-22T12:10+0300
https://ria.ru/20200122/1563714736.html
Альбом Селены Гомес Rare возглавил чарт Billboard 200
https://cdn24.img.ria.ru/images/74707/84/747078497_0:326:1349:1084_1036x0_80_0_0_fbd9ad95dac7a8e8e1bc652893618f4a.jpg
РИА Новости

Альбом Селены Гомес Rare возглавил чарт Billboard 200

12:10 22.01.2020
515
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Селена Гомес
Актриса Селена Гомес
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Альбом Rare американской певицы Селены Гомес возглавил музыкальный чарт Billboard 200, сообщает Billboard.
За первую неделю было продано 112 тысяч копий сборника. Это позволило исполнительнице обогнать альбом рэпера Roddy Ricch "Please excuse me for being antisocial".
"Огромное спасибо за то, что вы помогли случиться этому моменту, о котором я ниокгда не забуду", — написала в инстаграме поп-звезда, обращаясь к поклонникам.
Селена Гомес не первый раз покоряет престижный хит-парад. Так, ее альбомы Revival и Stars dance заняли первое место в 2015 и 2013 годах соответственно.
В течение недели аналитики музыкального чарта Billboard 200 оценивают самые популярные пластинки недели в США по нескольким критериям, в том числе по количеству купленных копий и в магазинах, и в сети.
Актриса Селена Гомес на фотосессии
11 января, 07:42Культура
Селена Гомес выпустила новый альбом
500001
КультураСелена ГомесМузыкаНовости культуры
Рекомендуем
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон получил приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве
Леди Гага
В Сети появилась новая песня Леди Гаги
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
В МИД подтвердили встречу Лаврова и Педерсена 24 января
Джастин Бибер
Джастин Бибер объяснил, почему публично признается в любви своей жене
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone
Импактный кристалл циркона, использованный для датирования кратера Яррабубба
Ученые определили, какой метеоритный кратер на Земле самый древний
Вид на плотину Аллемонт и гидравлическую электростанцию EDF в Гранд-Мезон
Во Франции в знак протеста остановили работу самой мощной ГЭС
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен в пятницу планирует провести переговоры с Лавровым и Шойгу
Украинский военный
Силовики обстреляли окраины Донецка из минометов, заявили в ДНР
Автомобиль Toyota Corolla Touring Sports
Toyota отзывает 3,4 миллиона машин по всему миру
Пожар на траулере Энигма Астралис. Стоп-кадр видео
В Росрыболовстве оценили вероятность взрыва на траулере у Колымы
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
Мишустин напомнил об ответственности правительства за нацпроекты
Председатель Госсовета Греции Екатерина Сакелларопулу
Президентом Греции впервые избрали женщину
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма
Посол оценил выполнение контракта на поставки С-400 в Индию
Министр культуры РФ Ольга Любимова
В РПЦ оценили художественный вкус нового министра культуры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
06:59Моряков с застрявшего в КНР судна вернут в Россию в феврале
06:51Первый полет дальнемагистрального Boeing-777X отложен из-за погоды
06:44В сети раскритиковали 15-летнюю Милли Бобби Браун за "взрослый наряд"
06:43Парламент Марокко утвердил суверенитет над водами Западной Сахары
06:36ООН выделила десять миллионов долларов на борьбу с саранчой в Африке
Лента новостейМолния