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В Москве проверяют все вокзалы из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Москве проверяют все вокзалы из-за сообщений о минировании

10:57 22.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Московские вокзалы проверяют после получения анонимных сообщений о "минировании", эвакуация пассажиров и персонала не проводится, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Угрозы "минирования" получили все вокзалы Москвы, идут проверки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, эвакуация людей пока не проводится.
Аналогичные сообщения различные станции столичной подземки и другие объекты получают практически ежедневно с конца прошлого года. Волна "минирований" продолжается, причем не только в Москве и Петербурге, но и в других городах России: Екатеринбурге, Волгограде, Кемерово и так далее.
Счет эвакуированных идет на тысячи. Ни одно сообщение о готовящемся взрыве не подтвердилось.
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