В Москве проверяют все вокзалы из-за сообщений о минировании

Аналогичные сообщения различные станции столичной подземки и другие объекты получают практически ежедневно с конца прошлого года. Волна "минирований" продолжается, причем не только в Москве и Петербурге, но и в других городах России: Екатеринбурге, Волгограде, Кемерово и так далее.