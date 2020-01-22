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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-22T14:10+0300
https://ria.ru/20200122/1563712556.html
Кирилл Лысогорский возглавил департамент промышленности правительства
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РИА Новости

Кирилл Лысогорский возглавил департамент промышленности правительства

10:54 22.01.2020 (обновлено: 14:10 22.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗдание Дома правительства РФ
Здание Дома правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Здание Дома правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой департамента промышленности правительства РФ Кирилла Лысогорского, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.
"В связи с утверждением новой структуры Аппарата правительства Российской Федерации... Назначить... Лысогорского Кирилла Алексеевича директором департамента промышленности правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства
21 января, 22:33
Кто остался, кто пришел. Новые лица правительства России
2200014
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Формирование нового правительстваКирилл ЛысогорскийМихаил МишустинРоссияПолитика
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