Кирилл Лысогорский возглавил департамент промышленности правительства

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой департамента промышленности правительства РФ Кирилла Лысогорского, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.
"В связи с утверждением новой структуры Аппарата правительства Российской Федерации... Назначить... Лысогорского Кирилла Алексеевича директором департамента промышленности правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
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