Бориса Наконечного назначили директором департамента формирования ГОЗ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Бориса Наконечного директором департамента формирования государственного оборонного заказа правительства, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"В связи с утверждением новой структуры аппарата правительства РФ назначить... Наконечного Бориса Михайловича директором Департамента формирования государственного оборонного заказа правительства РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
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