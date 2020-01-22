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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-22T10:52+0300
https://ria.ru/20200122/1563712417.html
Бориса Наконечного назначили директором департамента формирования ГОЗ
https://cdn25.img.ria.ru/images/155039/18/1550391870_0:53:3144:1821_1036x0_80_0_0_233b0f22710ed2f2512a07c442a8aa6b.jpg
РИА Новости

Бориса Наконечного назначили директором департамента формирования ГОЗ

10:52 22.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПортфель чиновника
Портфель чиновника
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Портфель чиновника. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Бориса Наконечного директором департамента формирования государственного оборонного заказа правительства, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"В связи с утверждением новой структуры аппарата правительства РФ назначить... Наконечного Бориса Михайловича директором Департамента формирования государственного оборонного заказа правительства РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства
21 января, 22:33
Кто остался, кто пришел. Новые лица правительства России
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Формирование нового правительстваБорис НаконечныйМихаил МишустинРоссияПолитика
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